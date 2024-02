Piden once años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su sobrina menor de edad en Cuenca

La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará este jueves a M.A.L.S. por un presunto delito de agresión sexual continuado a su sobrina, una menor de 16 años, por el que la Fiscalía pide una pena de once años de prisión. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press el acusado, hermano de la madre del menor, que falleció el 2017, aprovechaba las visitas a la casa de la chica para entrar en el dormitorio y meterse en la cama, procediendo a realizar tocamientos, en particular en sus genitales, y llegando a penetrarla vaginalmente en varias ocasiones. Siempre según el escrito de la Fiscalía, fue en el año 2015, cuando la niña contaba con once años de edad, cuando el acusado, aprovechando que el resto de moradores del domicilio familiar dormían, se coló en la habitación de la menor y, tras quitarle el pijama y la ropa interior, la penetró vaginalmente. Los hechos se repitieron en varias ocasiones en 2017 y 2018. Durante todo este tiempo el acusado regalaba a la sobrina teléfonos móviles, patinetes eléctricos, gafas virtuales y ropa a cambio de mantener el secreto de esta situación que se mantuvo hasta mayo de 2018, cuando se interpuso la denuncia y el acusado entró en prisión provisional, situación en la que se mantuvo durante un mes. Por todos estos hechos se piden once años de prisión y libertad vigilada durante ocho años más. Además, la Fiscalía reclama la prohibición de acercarse y contactar con la menor durante tres lustros y una indemnización de 20.000 euros. El juicio está señalado para este jueves a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Cuenca.