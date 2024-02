Peñas del Rayo preparan una cadena humana para protestar por posibilidad de nuevo estadio

Madrid, 27 feb (EFE).- La Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha convocado a su afición para el sábado 2 de marzo, antes del partido contra el Cádiz, para realizar una cadena humana alrededor del estadio para mostrar su malestar por "el intento de llevarse a otro sitio" el estadio.

Esta acción de protesta a las 12:30, antes del partido contra el Cádiz a las 14:00, está enmarcada en las Jornadas contra el Racismo bajo el lema 'No nos moverán'.

"Llega el momento de demostrar que no queremos trasladarnos de nuestro estadio. No nos moverán. Por localización e historia. Por pasión y defensa del patrimonio. Porque hace falta mantenimiento y no un pelotazo urbanístico que gentrifique nuestro barrio", subraya la Federación de Peñas en su comunicado.

El estadio de Vallecas se ha convertido en las últimas semanas en un tema recurrente dentro del Rayo Vallecano y en una prioridad para su presidente, Raúl Martín Presa, que trabaja en la idea de tener uno nuevo y en propiedad pero en un emplazamiento diferente al actual, aunque sin moverse del barrio. EFE

