Nueva ruptura de la negociación del convenio azulejero y se mantiene la huelga

Castellón, 27 feb (EFECOM).- La negociación del convenio del azulejo ha vuelto a romperse este martes en la reunión celebrada a instancias de la patronal Ascer para tratar de avanzar en los términos de un acuerdo, y los sindicatos mantienen la convocatoria de dos días de huelga para esta semana.

Ascer había emplazado a los sindicatos UGT y CCOO a una reunión este martes a la que estas organizaciones han acudido "por responsabilidad", pero UGT se ha levantado de la mesa de negociación cuando la patronal ha expuesto su propuesta al entender que no responde a sus reclamaciones.

El secretario general de CCOO del Hàbitat PV en Castelló, Jordi Riera, ha indicado a EFE que por parte de este sindicato se considera que se debe seguir negociando hasta agotar todas las vías posibles.

La propuesta que Ascer ha trasladado consiste en un incremento salarial del 3,1 % para 2023 sin reducción de jornada de 8 horas o del 2,8 % con reducción.

UGT entiende que esta propuesta no es real porque el año 2023 "ya está trabajado", y había decidido que si la oferta no era "muy sustancial" no prolongaría una negociación que cree "no va a llegar a ningún lado", según ha explicado a EFE el secretario general de UGT-FICA Comarques de Castelló, Antonio Durán.

Para CCOO, se trata de intentar posibles soluciones al conflicto y, por eso, continuará intentado recuperar la mesa de negociación mientras a la calle se lleva una huelga que es "totalmente necesaria y justa" para obtener incrementos salariales acordes a lo que necesitan los trabajadores.

Por tanto, se mantiene la convocatoria de huelga para mañana miércoles y el viernes 1 de marzo que dará comienzo a partir de las 5 de la madrugada con la presencia de piquetes informativos.

También UGT ha mostrado su disposición a volver a la negociación si bien considera que abarcar solo un año es una pérdida de tiempo y hay que abordar una negociación de 3 años que lleve al sector a la paz social.

Durán ha señalado que no se ha roto la unidad sindical sino que son formas diferentes de afrontar la negociación.

Por parte de la patronal Ascer han indicado que no se han producido novedades. EFECOM

