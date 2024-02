Naturgy no ve necesario actualizar la tasa que se paga a Enresa pues ya se hizo hace poco

Madrid, 27 feb (EFECOM).- El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha dicho este martes que no ven necesidad de que se adecúe la tasa que las eléctricas propietarias de nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por la gestión de los residuos nucleares, pues "ya fue adecuada hace poco tiempo".

Reynés, en la rueda de prensa en que ha presentado los resultados de la compañía, respondía así al ser preguntado por el decreto, al que había de plazo hasta ayer para presentar alegaciones, en el que se eleva la tasa desde los actuales 7,98 euros por megavatio producido a 11,14 euros por megavatio.

Francisco Reynés, que ha recordado que las compañías propietarias de centrales nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) firmaron en marzo de 2019 un protocolo con el Ministerio para la Transición Ecológica para el cierre ordenado del parque nuclear español, ha señalado que las tasas se calcularon ya en función del coste del desmantelamiento y de los años para ser recuperado por Enresa.

Reynés ha señalado que, aunque el parque nuclear español cierre entre 2027 y 2035, la seguridad del suministro está garantizada en España, pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que incorpora el calendario de cese de actividad de las nucleares, también recoge nueva inversión en renovables y capacidad de generación en ciclos combinados, tecnología de producción eléctrica de la que Naturgy tiene la gran parte de la instalada en España.

En cuanto a la retribución financiera a las redes de distribución, que en el caso de las de electricidad se comienza a negociar este año y en el de las de gas doce meses después, ha indicado que en el caso de las primeras hay dos cuestiones que hay que actualizar.

Ha explicado que, por un lado, están los costes unitarios de inversión, pues su cifra es la de 2013 y desde entonces han pasado muchas cosas, como el aumento del coste de la inflación y de los equipos, por lo que Naturgy va a pedir al regulador que los adecúe.

Además, ha dicho que en el coste medio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés) se debe tener en cuenta el aumento de los tipos de interés.

También ha señalado que el diferencial de riesgo debe ser adecuado, pues la tasa regulatoria de retribución en España está por debajo de la de otros países europeos, como Alemania, ha señalado.

Asimismo, ha dicho que se debe elevar el límite a la inversión en redes eléctricas para ir más rápido en la adecuación de estas infraestructuras a unos niveles de generación que no había hace años.

Ha indicado que es necesario adecuar los planes de inversión en redes a esas necesidades y para ello hay que elevar el límite actual por que la inversión no puede superar el 0,13 % del PIB.

"En cuanto seamos capaces de destopar el límite podremos ir más rápido invirtiendo", ha dicho Reynés, que ha destacado la necesidad de adecuar las redes a la situación "real" de general que está representando la incorporación de más potencia renovable.

En cuanto al descenso del consumo de gas, ha señalado que se ha producido en el consumo residencial por las temperaturas medias más altas de comienzos de este invierno, pero no tanto en la industrial, pues los planes de electrificación en muchos casos no han empezado, pues ahora, con unos precios de la electricidad más bajos, ésta se ve como una oportunidad, pero no ocurría lo mismo hace dos años. EFECOM

