Las diez frases de la comparecencia de José Luis Ábalos

Madrid, 27 feb (EFE).- El exministro socialista José Luis Ábalos ha anunciado que mantendrá, contra la voluntad del PSOE, su acta como diputado en el grupo mixto, en una comparecencia sin preguntas en la que ha cargado contra su partido y ha defendido su inocencia en el presunto caso de corrupción que afecta a su ex asesor Koldo García.

Estas son las diez frases más destacadas de la comparecencia del ya exdiputado socialista.

1.- "No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente".

2.- "No estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso".

3.- "Si renunciara se interpretaría como un signo de culpabilidad, solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal".

4.- "Sé lo que es un apestado político".

5.- "Decepcionante, repudiable también, pero será la justicia la que resuelva".

6.- "Nunca me hubiera imaginado fuera de estas siglas, a las que he entregado mi vida desde muy joven".

7.- "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo".

8.- "Ojalá también asistir al final de esta partida, obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara".

9.- "Me enfrento a todo: Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo".

10.- "Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas". EFE

pac/oli

(Foto)(Vídeo)