Las actas cerradas del 18F, resuelto voto CERA y reclamaciones, ratifican los resultados sin apenas variación porcentual

Las cuatro juntas electorales provinciales --las de Pontevedra y A Coruña este mismo martes-- han sellado las actas de resultados por circunscripción que ratifican, ya incorporados los votos procedentes de la emigración y resueltas las reclamaciones, porcentajes de apoyo para los partidos similares a los reflejados en las cifras provisionales de la noche electoral del domingo 18F, con variaciones de décimas. Así lo refleja la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press un día después de que el cómputo de los sufragios del censo de residentes ausentes (CERA) confirmase también que, si bien era factible en la provincia de Ourense que bailase un escaño, finalmente esto no se ha producido, por lo que el PPdeG tendrá 40 representantes en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, frente a 25 del BNG, nueve del PSOE y uno de Democracia Ourensana (DO). En concreto, las cuatro actas de las juntas provinciales cerradas entre el lunes y esta misma jornada --A Coruña fue la provincia en la que más se ralentizó debido a las reclamaciones-- reflejan que en Galicia estaban llamados a votar 2.693.635 electores. Sin embargo, casi un 18% del censo lo conforman emigrantes, por lo que, una vez computado su sufragio (poco más del 6% lo emitieron), el índice final de participación baja significativamente en relación a la noche electoral. Así, de los 2.693.635 electores, las actas reflejan que hubo 1.515.944 votantes. De ellos, 14.187 votaron nulo, por lo que los votos válidos definitivos serían 1.501.757. De ese total, la opción encabezada por Alfonso Rueda ha logrado cosechar 711.713 votos (un 47,39% del total y casi 84.000 votos más que en 2020). Como segunda fuerza, el BNG de Ana Pontón se consolida y sube más de 159.000 votos en relación a los últimos comicios (logra 470.692), con un 31,34% de apoyos; y el PSdeG pierde más de 42.000 en relación a 2020 (logrando un 14,07% de votos válidos: 211.361). Como cuarta fuerza más votada en Galicia, Vox cosecha un total de 34.045 votos (un 2,26%) y Sumar, a continuación, logra 29.009 (el 1,93%). Por su parte, Pacma computa 5.932 votos; Podemos 4.420; Escanos en Branco, 2.884; Espazo Común Galeguista, la formación del exlíder del PSdeG 'Pachi' Vázquez, 1.635 (teniendo en Ourense su mejor resultado); y Por un mundo más justo, un total de 1.572. Además, las cuatro actas provinciales reflejan un total de 13.052 votos en blanco en Galicia el pasado 18 de febrero. Finalmente, la formación que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, DO, logra en su provincia casi el 9% de los apoyos, lo que le da derecho a un escaño en la XII Legislatura, que ocupará Armando Ojea. LUGO: EL MEJOR RESULTADO DEL PPDEG En un análisis más detallado, las actas ratificadas en las juntas electorales tras el escrutinio e incorporación del voto emigrante confirman que los populares obtuvieron más de la mitad de los votos emitidos tanto en la provincia de Lugo como en la de Ourense. En Lugo fueron a votar un 56,2% de los 337.737 electores llamados a emitir su sufragio, aunque de los 189.939 sobres que acabaron en las urnas de las distintas localidades de la provincia, 2.206 votos fueron nulos. Y de los 187.733 válidos, los populares obtuvieron 100.123 (un 53,3% de los apoyos, lo que da a la formación capitaneada por Elena Candia el mejor resultado del PPdeG de las cuatro provincias). El BNG se sitúa como segunda fuerza más apoyada en Lugo con 46.940 votos (un 25%) y, a continuación, el PSdeG suma 32.403 (un 17,26%). La cuarta fuerza en la provincia en sufragios es Vox (3.517), por delante de Sumar Galicia (1.198). Tras Escanos en branco (577) y Pacma (499), se sitúan Podemos (381), Espazo Común Galeguista (256) y Por un mundo más justo (176). Además, en Lugo hubo 1.663 votos en blanco. OURENSE, LA PARTICIPACIÓN MÁS BAJA Aunque en todas las provincias la participación superó el 50%, la más baja se registró en la ourensana, donde se computaron 178.353 votantes, el 50,1% de los 355.801 llamados a las urnas. De ellos, 177.127 fueron válidos y 1.226 nulos. Al igual que en Lugo, el PPdeG cosechó más de la mitad de los votos válidos emitidos (el 50,07%) en la provincia ourensana (un total de 88.694), mientras que el Bloque logra un porcentaje del 24,9% (con 44.222 votos), el PSdeG un 12,4% (22.042) y Democracia Ourensana (DO), un 8,7% (15.442). A distancia se sitúan Vox con 2.961 sufragios, Sumar (979), Espazo Común Galeguista (560), Pacma (478), Podemos (309), Escanos en Branco (175) y Por un mundo más justo (160). Además, el acta definitiva sellada por la junta electoral provincial confirma la existencia de 1.105 votos en blanco. PONTEVEDRA RATIFICA LA MAYOR PARTICIPACIÓN Con un 57,9%, la de Pontevedra es la provincia que cierra con una mayor participación en los comicios del 18F. En total, fueron a las unras 528.243 de los 911.707 potenciales electores que figuraban en el censo electoral. Hubo 5.469 votos nulos, por lo que finalmente fueron válidos 522.774 sufragios. El PP obtuvo en esta provincia un 44,04% de los apoyos (230.245 votos); mientras que el BNG logró un 34,44% de los sufragios emitidos (180.068); y el PSdeG, el 14,7% (77.112). Como cuarta fuerza en la provincia pontevedresa se situó Sumar Galicia, con 12.818 votos, aunque a poca distancia de Vox, que cosechó 12.168. Pacma obtuvo 2.404 papeletas a su favor, mientras que Podemos logró 1.731, Escanos en branco, 962 y Espazo Común Galeguista, 378. La junta electoral refleja en el acta final del escrutinio 4.346 votos en blanco en las distintas localidades de la provincia. A CORUÑA En A Coruña la participación ascendió al 56,9%, dado que emitieron papeleta 619.409 personas de las 1.088.388 llamadas a votar, según el censo provincial. El acta definitiva de resultados sellada por la junta provincial este mismo martes refleja que hubo 5.286 votos nulos, por lo que los válidos se quedaron en 614.123. De ellos, se computan 5.938 en blanco. La formación más apoyada al igual que en el resto de las provincias es el PPdeG, con un 47,6% de los votos válidos emitidos (292.651), seguida de el BNG, con un 32,47% (199.462 sufragios) y el PSOE, que alcanza un porcentaje del 12,9% (79.804 votos). Situada como cuarta fuerza está Vox, con 15.399 apoyos; mientras que Sumar obtiene en esta provincia 14.014. A continuación se posicionan Pacma con 2.551, Podemos (1.999), Escanos en Branco (1.170), Por un mundo más justo (694) y Espazo Común Galeguista (441).