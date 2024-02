Illa (PSC) defiende su gestión en Sanidad y está dispuesto a comparecer en el Senado

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este martes su política de contratación cuando era ministro de Sanidad y está dispuesto a comparecer en la comisión de investigación que quiere impulsar el PP en el Senado si así lo solicitan: "Tengo tranquilidad de conciencia y espíritu". "Cuando me llamen a la comisión de investigación iré, por descontado. Y daré todas las explicaciones con toda la transparencia y tranquilidad, y reconociendo que no fuimos perfectos en la gestión de la pandemia, pero explicando todo lo que hicimos y por qué", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press. Ha asegurado que nunca vio nada sospechoso, que no conoce la empresa Soluciones de Gestión a través de la que se cerraron los contratos con las administraciones, y ha expresado su confianza en todas las personas que le acompañaron siendo ministro. (HABRÁ AMPLIACIÓN)