Govern y PSC pactan los presupuestos pero los comunes marcan distancias por el Hard Rock

Barcelona, 27 feb (EFE).- El Govern de Pere Aragonès y el PSC han alcanzado este martes un acuerdo sobre los presupuestos catalanes de 2024, pero los comunes, cuyos votos también pueden ser claves para aprobar las cuentas, ha advertido de que solo negociarán su apoyo si la Generalitat renuncia al proyecto del Hard Rock.

El acuerdo, anunciado a primera hora de este martes y que consta de 17 páginas, plantea cuatro prioridades -enseñanza, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía- y prevé destinar 7.435 millones de euros a educación, añadir en 2024 unas 4.000 viviendas al parque de alquiler social, nuevos juzgados y medidas antisequía.

No hay, en cambio, referencias al Hard Rock, el proyecto recreativo y turístico en el Camp de Tarragona que el PSC exige impulsar -fue uno de los compromisos pactados el año pasado- y que el Govern se ha comprometido a no frenar, aunque este es justamente el escollo que impide ahora un acuerdo con los comunes, que rechazan de plano la iniciativa al considerar que no es sostenible.

Por la tarde, el presidente catalán, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han escenificado el acuerdo con un apretón de manos y la rúbrica del documento en el Palau de la Generalitat, una semana después del pacto presupuestario entre socialistas y republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona.

El acuerdo acerca al Govern a la mayoría absoluta para poder aprobar las cuentas -contando con el aval de los 33 diputados de PSC-Units y los 33 escaños de ERC en el Parlament-, aunque aún le faltan dos votos para superar el listón de los 68.

Illa ha hecho un llamamiento a JxCat y a los comunes para que estén "a la altura" y permitan aprobar los presupuestos, mientras que la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha lanzado un guiño a los comunes: "En este presupuesto de 2024 no hay ni un euro destinado al Hard Rock", ha asegurado.

Sin embargo, las señales emitidas en los últimos días desde el Govern, en el sentido de que el proyecto del Hard Rock no puede ser frenado, impiden por ahora recabar el apoyo de los comunes.

"Una vez el Govern descarte el Hard Rock, estamos dispuestas a entrar a negociar los presupuestos de 2024", ha afirmado Jéssica Albiach, jefa de filas de En Comú Podem en el Parlament, que ve "lejos" un acuerdo.

No parece fácil llegar a un punto de entendimiento, ya que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha dicho que no está previsto revertir el Hard Rock y ha emplazado a los comunes: "No pueden decir que no a los presupuestos más sociales de la historia".

Si el Govern da luz verde al Hard Rock -los comunes le exigen que no firme la modificación del plan director urbanístico que desbloquearía el proyecto- y En Comú Podem mantiene esta línea roja, una de las opciones que barajan fuentes republicanas para salvar los presupuestos sería conseguir al menos la abstención de todos o de algunos diputados del grupo que lidera Albiach.

Los republicanos basan en parte sus esperanzas en la necesaria reciprocidad de apoyos, ya que para el Gobierno del PSOE y Sumar serán imprescindibles los siete votos de ERC en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Mañana a las 10:00 horas, el Govern celebrará una reunión extraordinaria para aprobar el proyecto presupuestario y, posteriormente, la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, lo llevará al Parlament para que la Mesa valide su tramitación, que pasaría por un debate de totalidad hacia mediados de marzo y podría culminar con la aprobación definitiva a mediados o finales de abril.

Es improbable el apoyo de JxCat, cuya portavoz en el Parlament, Mònica Sales, ha denunciado la "actitud sucursalista" del Govern al pactar con el PSC, que ha actuado como "cómplice necesario" en este "intercambio de cromos", para aprobar las cuentas de distintos gobiernos.

La CUP, a la que también ha tanteado el Govern, rechaza el acuerdo Govern-PSC al plantear unas prioridades "alejadas de las necesidades del país", por lo que propone a los comunes formar "un dique de contención" contra los macroproyectos.

Vox ha denunciado que Illa se presentó como "alternativa" al independentismo, pero "ha acabado por regalarle toda la legislatura" al Govern haciendo de "comparsa", CS ha acusado al PSC de "cobardía política" al "salvar al separatismo", mientras que el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha tachado al primer secretario del PSC de "mayordomo de ERC". EFE

