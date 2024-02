Govern catalán y PSC pactan un 10% más en educación, un 25% en atención primaria y 4.000 pisos públicos

El acuerdo para los Presupuestos entre Govern y PSC-Units incluye destinar 7.435 millones de euros a la Conselleria de Educación, un 10% más respecto a las cuentas 2023; subir en 144 millones la dotación de la Conselleria de Salud y que el 25% del total sea para atención primaria, e incorporar 4.000 pisos nuevos al parque de alquiler social en 2024. Según el documento que han hecho público ambas partes, a la sequía se prevé destinar 120 millones más en subvenciones para que entes locales hagan inversiones para captar aguas subterráneas para el abastecimiento y 86,3 millones a mejoras al riego. En el pacto no hay ninguna referencia al proyecto Hard Rock, en el Camp de Tarragona, una de las condiciones que planteaba el PSC para apoyar las cuentas pero que alejaba un posible pacto del Govern con los Comuns, que se oponen al proyecto. Para las cuentas 2023, el Govern pactó primero con los Comuns y luego con los socialistas, mientras que este año el Govern ha acordado primero con el PSC, pero aún no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar las cuentas, ya que ERC y PSC no llegan a la mayoría absoluta de 68 diputados del Parlament. El Govern y los Comuns empezaron el 14 de febrero las negociaciones de las cuentas tras haber establecido un calendario de ejecución de lo acordado en los Presupuestos 2023, y los de Jéssica Albiach han mantenido como línea roja que la Generalitat descarte "para siempre" el proyecto Hard Rock. SALUD Y EDUCACIÓN En Salud, el pacto Govern-PSC establece la creación de un fondo extraordinario de salud de 800 millones de euros para "normalizar el gasto desplazado y acercar el presupuesto al gasto real en este ámbito", y prevén destinar 320 millones a aplicar el III Acuerdo del Institut Català de la Salut (ICS), de los que 100 serán para mejorar "condiciones laborales de las enfermeras y técnicos de cuidados". Las partidas de educación reservarán 50 millones para mejoras educativas para el próximo curso y dedicarán 67,5 al complemento salarial de los sexenios y la reducción de dos horas lectivas a los docentes mayores de 55 años. Los recursos para la educación inclusiva aumentarán en 35 millones, se distribuirán 25 para equiparar el personal de los centros concertados al de la escuela pública, y el acuerdo define obras de mejora en 10 centros. VIVIENDA En vivienda se ha marcado el objetivo alcanzar los 1.000 pisos adquiridos por el Incasòl desde 2023, incorporando viviendas procedentes de grandes tenedores, y vehicular 500 millones a la construcción de 2.350 viviendas de alquiler con protección oficial. El pacto aspira a incrementar en 47,7 millones el apoyo a la industria para consolidar los 165 destinados a este sector, considerando 100 millones de euros hasta 2026 para iniciar las obras del Cataluña City y 65 a ampliar la red de fibra óptica. En investigación, se aumenta 52 millones la financiación para las universidades de cara a 2024. El pacto entre socialistas republicanos incluye 57 millones de euros para financiar actuaciones en el Metro de Barcelona, entre las que destacan obras de accesibilidad en varias estaciones y renovar las vías en las líneas L1, L2 y L3. También se prevé aumentar en 24,7 millones el dinero destinado a la red de autobuses interubanos y 41 millones para reformar la C-59. SEGURIDAD El documento también trata la creación de 25 unidades judiciales nuevas para "paliar el déficit histórico existente en Cataluña", condicionadas a que la Administración del Estado adopte las medidas necesarias para llevarlas a cabo, como la financiación para el personal de la Administración de Justicia. Además, se pacta la inversión en equipos para los Bombers, incrementar los abogados en los turnos de oficio, y renovar cámaras y sistemas de videovigilancia en las comisarías de Mossos d'Esquadra. También han pactado aumentar un 5,82% el Fondo de Cooperación Local, hasta los 154 millones; actualizar el plan director del Teatre Romà de Tarragona para poder "concretar las intervenciones necesarias para valorar el recinto", y aumentar hasta 36,6 millones el presupuesto del Conselh Generau d'Aran, un 5,5% más que el año anterior. SEGUIMIENTO DEL ACUERDO Como ya ocurrió con el acuerdo presupuestario 2023, socialistas y republicanos se comprometen a crear una comisión de seguimiento de este acuerdo, en la que el Govern hará un seguimiento cuantitativo y cualitativo de cada medida y el porcentaje de su ejecución con carácter trimestral. Este seguimiento también incluirá "actuaciones territoriales" del acuerdo para las cuentas 2023 que estén en curso, y la comisión se reunirá como mínimo con carácter trimestral o cuando una de las partes lo pida, tras lo cual se hará una reunión final para evaluar el estado de ejecución al final del ejercicio presupuestario.