Gamarra (PP) acusa a Barbón de "tragar" con lo que le pide Ferraz y no reivindicar las necesidades de los asturianos

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, de "tragar" con todo lo que le pide el PSOE nacional en lugar de reivindicar las necesidades de los asturianos. Gamarra, que ha participado junto con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el Comité Ejecutivo Regional del partido, se ha mostrado crítica con la postura de Barbón por "callar" y "tragar" por "todo aquello que se le exige" desde el PSOE. "Ahora mismo Pedro Sánchez en lo único en lo que piensa es en hacer aquello que le exijan los independentistas para seguirse manteniendo en el poder", ha dicho, con lo que "ha abandonado" a Asturias. En este sentido, Gamarra ha asegurado que al gobierno de Pedro Sánchez "no le importa para nada" lo que necesita Asturias, y ha puesto como ejemplo la falta de ejecución en las inversiones en infraestructuras o la inclusión del lobo en el listado de especies en especial protección (Lespre). A su juicio, de lo único que está preocupado Sánchez es de "mantenerse en el poder" y establecer "una política del privilegio en relación a quienes son sus socios, en detrimento de aquellos que no lo son o simplemente que no depende de sus votos porque ya los tiene". Esto hace, ha argumentado, que haya "españoles de primera y de segunda". "Lo que nos preocupa es que los asturianos han pasado a ser españoles de segunda", ha lamentado. En clave autonómica, la secretaria general del PP ha mostrado su sorpresa porque la Federación Socialista Asturiana se preocupe por los congresos locales del PP asturiano. Para Gamarra, con lo que está ocurriendo a nivel nacional -- el 'caso Koldo' relativo a una presunta trama de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia-- que el PSOE se preocupe por las convocatorias de sus congresos locales "demuestra su nivel". Así, Gamarra ha recordado que el Congreso Autonómico del PP de Asturias se celebró "hace apenas dos meses y medio" y ahora se está trabajando en la renovación de las juntas locales. "El calendario está en marcha y no me cabe ninguna duda que la dirección autonómica va a abordar esos congresos en el momento preciso", ha defendido. En la reunión de hoy se analizará cómo ha ido evolucionando el Partido Popular de Asturias en los últimos meses con los resultados electorales y Gamarra pedirá a los 'populares' asturianos que sigan "trabajando intensamente" para que el camino iniciado les lleve a que en la próxima oportunidad electoral el Partido Popular gobierne en Asturias. "Les vamos a pedir que, desde la unidad y el trabajo de todos, nos ganemos esa confianza para ser el partido que haga que Asturias salga de la situación en la que se encuentra, de estar rezagada, de no tener inversiones para poder liderar el futuro de la mano del Partido Popular", ha dicho. QUEIPO ACONSEJA AL PSOE QUE "SE RELAJE Y TRABAJE" El presidente del PP de Asturias, por su parte, ha asegurado que ve al PSOE "muy nervioso últimamente" en Asturias, y le ha aconsejado "relajarse", aunque "no en el sentido en el que lo están haciendo ahora" con asuntos que preocupan en Asturias como las inversiones de ArcelorMittal. A este respecto, Queipo se ha hecho eco de las "noticias inquietantes" sobre su futuro y ha recriminado al presidente asturiano que no parece que esté "trabajando en saber qué está ocurriendo" ni informando ni al PP como principal partido de la oposición ni al resto de grupos parlamentarios ni la sociedad asturiana. El presidente del PP asturiano ha pedido conocer qué está ocurriendo en torno a "estas inversiones multimillonarias" que estaban previstas para convertir la acería, la única acería de acero primario que hay en España, en una acería limpia. "Ahora mismo parece que está en el aire. Por tanto, yo le aconsejaría al PSOE que se relaje y que trabaje", ha agregado. Queipo también ha cargado contra la gestión del PSOE en Asturias ejemplificada en la huelga de la ITV y la resolución del conflicto. "Lo último que sabemos de su gestión es que, por una guerra de familias socialistas, han tenido a 33.000 usuarios de vehículos paralizados con meses de espera en la ITV y todo ello encaminado a poder cargarse a una consejera", ha razonado. Así las cosas, ha aconsejado al PSOE a "tranquilizarse, ponerse a trabajar y centrarse en lo importante, que es lo que esperan los asturianos".