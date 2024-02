Feijóo ve en el Mobile un ejemplo del potencial de Cataluña, que podría desarrollarse más con un Gobierno "responsable"

Apuesta por gobiernos que den estabilidad y seguridad a emprendedores e inversores para ser líderes en el sector digital y tecnológico L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 27, EUROPA PRESS El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes por gobiernos autonómicos y nacionales que den estabilidad y seguridad a emprendedores e inversores para que España se convierta en líder en el sector digital y tecnológico. Además, ha puesto el Mobile World Congress como ejemplo potencial de Cataluña que puede desarrollarse "mucho más" en cuanto esa comunidad tenga un Gobierno "responsable". Feijóo, que considera el Mobile como "un auténtico escaparate" que sitúa a Barcelona, Cataluña y España en el mapa del ecosistema digital mundial, ha recorrido en esta visita los stands de las principales empresas españolas e internacionales del sector, como Telefónica, Orange, Microsoft, Samsung, Vodafone, Cisco o Wayra, entre otras. Allí, ha defendido ante los responsables de esas empresas tecnológicas la necesidad de que los gobiernos "aporten certidumbres en lugar de confusión", mediante legislaciones "que arrinconen la burocracia y políticas que favorezcan a autónomos y emprendedores como fuentes de empleo y no como meros 'cajeros automáticos' cuando el Ejecutivo necesita ingresos", según ha informado el partido en un comunicado. DEFIENDE QUE CATALUÑA SEA DE NUEVO LOCOMOTORA ECONÓMICA El líder del PP considera que esta feria muestra "el potencial de Cataluña que puede desarrollarse mucho más en cuanto esa comunidad autónoma cuente con un Gobierno responsable que no tenga miedo al futuro, que trabaje en lo que une a todos los ciudadanos en lugar de lo que les separa y, sobre todo, que se ocupe de los problemas reales de la gente". En este sentido, el jefe de la oposición ha señalado que es necesario más que nunca que Cataluña "vuelva otra vez a la senda de la prosperidad y sea, de nuevo, la locomotora económica y cultural de España", según ha añadido el PP. En su recorrido por la feria, Feijóo ha trasladado a los responsables de las empresas punteras "el compromiso del PP, más allá de partidismos, con la transformación digital de España en su administración, pero también en las zonas rurales afectadas por la despoblación y en el desarrollo del teletrabajo que es, en definitiva, un factor de conciliación, descongestión urbana y calidad de vida". VISITA EL STAND DE TELEFÓNICA Una de las paradas que ha realizado Feijóo en el Mobile Word Congress ha sido en el estand de Telefónica, donde le ha recibido el presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete. Este encuentro ha tenido lugar después de que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, anunciará este lunes en el mismo Mobile que el Gobierno creará una empresa pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que movilizará 20.000 millones de euros e integraría la participación del 10% que prevé tomar a través de SEPI en Telefónica. Pallete ha explicado a Feijóo las últimas novedades de Telefónica en el MWC, que se prolonga hasta este jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. El líder del PP ha acudido acompañado del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, del portavoz del grupo municipal en Barcelona, Daniel Sirera, y del vicesecretario de economía del partido, Juan Bravo.