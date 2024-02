El PSOE y sus socios frenan la propuesta de Vox para reformar el sistema de elección del CGPJ

El PSOE y sus socios han frenado este martes en el Congreso la proposición de ley de Vox para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que 12 de los 20 vocales --los que correspondientes al turno judicial-- sean elegidos directamente por los jueces, en el marco de las negociaciones con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva cinco años con el mandato caducado. Los de Santiago Abascal han propuesto volver al modelo original de elección de miembros del CGPJ del año 1980, en el que los propios jueces en activo elegían a 12 vocales y el Parlamento votaba los ocho restantes entre juristas de reconocido prestigio. Ello porque, a su juicio, la independencia del órgano de gobierno de los jueces quedó en entredicho desde la primera reforma legal de 1985, cuando se decidió que la última palabra la tuvieran las Cortes. Su propuesta es modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que esos 12 vocales reservados a jueces en activo sean elegidos por los miembros de la carrera judicial en listas abiertas y en tres 'circunscripciones' separadas: tres magistrados del Tribunal Supremo, seis magistrados y tres jueces. EL PSOE PREFIERE APUNTAR AL PP El PSOE ha mostrado su oposición asegurando, por boca de su diputado Francisco Lucas Ayala, que la proposición "que ha presentado la ultraderecha sirve para poco". Eso sí, ha dedicado la mayor parte de su intervención a reclamar al PP que "anuncie el desbloqueo de la renovación" del CGPJ. "Señorías del PP, si nos encontramos en esta situación es exclusivamente porque ustedes se inhiben a cumplir la Constitución y renovar el CGPJ", ha dicho al tiempo que ha recordado que son ya 1.904 los días que lleva "bloqueado" el órgano. Lucas Ayala, presidente de la Comisión de Justicia, ha asegurado que está "ansioso" por saber que va a votar el PP. "Si votan que no, deberían acordar ya la renovación del CGPJ, pero si votan que sí, pues una vez más la ultraderecha les marca el paso", ha añadido. Desde Sumar, por su parte, han asegurado que la propuesta de Vox resulta "absolutamente elitista y antidemocrática". La diputada Verónica Martínez ha indicado que el modelo propuesto "pretende llevarnos de vuelta a tiempos pretéritos" al entender que "es sospechosamente parecido al sistema corporativo del fascismo italiano o del franquismo español". Ha incidido en que la situación de bloqueo que atraviesa el CGPJ responde a que el PP "no es capaz de asumir que ha perdido las elecciones" y "mantiene secuestrado el tercer Poder del Estado". SUMAR ABOGA POR RESTRINGIR A CGPJ La diputada de Sumar ha emplazado a los partidos a avanzar hacia "una reforma legal equilibrada" para evitar un sistema como el actual que, a su juicio, es "pernicioso". Así, ha planteado rebajar al mínimo las competencias a un CGPJ "secuestrado", al tiempo que ha sugerido que el resto pase al Ministerio de Justicia. El PNV también se ha manifestado en contra. El diputado Mikel Legarda ha recordado que el Congreso debatió ya una propuesta similar en 2021. "Nuestro grupo votó en contra y ahora no ha cambiado ninguna circunstancia para que cambiemos nuestro sentido del voto", ha dicho. En este sentido, ha explicado que no está de acuerdo con volver al sistema de elección de 1980. "Consideramos que mantener el nombramiento parlamentario no menoscaba la mejor garantía de independencia, según ha manifestado el propio Tribunal Constitucional", ha añadido. Al hilo, la diputada de ERC Teresa Jordà ha mostrado su oposición al texto que, a su juicio, se limita a plantear dos ideas "simples": que PP y PSOE han jugado con las mayorías del CGPJ --algo con lo que coincide-- y que es "correcto" que los jueces puedan elegir quién les gobierna desde el Consejo --asunto del que ha diferido--. ERC SEÑALA AL JUEZ GARCÍA CASTELLÓN Ha asegurado que Vox tiene "mucha cara" al presentar su iniciativa toda vez que considera que "para tener jueces de extrema derecha en la estructura judicial, a ellos no les hace falta nombrarlos, porque precisamente la cosa ya funciona sola". Jordà ha aprovechado para señalar directamente la actuación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a quien ha acusado de prevaricar para perseguir al independentismo catalán "por sus posiciones políticas". "Cuando veo que rebaja la fianza de Ignacio González, que archiva investigaciones con pruebas más que evidentes contra Juan Carlos de Borbón, que no tiene ninguna manía a la hora de presumir públicamente de haber mentido a magistrados franceses en el marco de investigaciones judiciales conjuntas, que retuerce la realidad del proceso independentista catalán para conseguir hacer creer que hubo violencia y terrorismo en un movimiento cívico, o cuando toca todos los resortes para conseguir la extradición de Marta Rovira y los tribunales suizos se niegan una y otra vez, porque las intenciones políticas de García Castellón se ven desde una distancia de 1.000 kilómetros, cuando veo todo esto del juez de confianza del PP pienso que hace falta mucha cara dura", ha espetado. El PP también ha criticado la propuesta de Vox, aún cuando la reforma del sistema de elección del CGPJ es la condición que exige para lograr la renovación del órgano. Su portavoz de Justicia, Fernando de Rosa, ha tachado de "incongruente" varios aspectos del texto y ha afeado que se pretenda volver al sistema de 1980. "Es sorprendente que no piensen que la carrera judicial ha evolucionado en estos 44 años. Se han quedado ustedes anclados", ha dicho. Ha acusado a Vox de olvidarse de la "realidad" y de no saber lo que es la carrera judicial. "Señor Ortega Smith, para presentar una proposición de ley tan importante como esta hay que estudiar, dialogar, conocer la carrera judicial y no hacer simplemente un corta y un pega", ha apuntado. Al margen, ha hecho referencia al hasta esta mañana diputado del PSOE y ahora diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. "Comprendo que en sus actuales circunstancias hablar de la justicia les ponga muy nerviosos", ha dicho a los socialistas. También ha sacado minutos para defender que "los jueces no son prevaricadores, sino que los jueces son justos, a pesar de lo que dicen miembros del Gobierno y sus socios". Ha acusado al PSOE de querer "romper el Poder Judicial". "Su acuerdo de investidura, tanto con ERC en la anterior legislatura como Junts en esta, tiene un objetivo, que es el caos en la Justicia, romper el Poder Judicial", ha manifestado, al tiempo que ha instado a los socialistas a abandonar "esa senda". VOX: "PP-PSOE CONTRA LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL" El diputado Javier Ortega Smith, que no ha logrado convencer a la mayoría parlamentaria, ha asegurado que su propuesta serviría para "lograr que exista una verdadera garantía" frente a "la injerencia de los partidos en el Poder Judicial", en el órgano que lleva a cabo los nombramientos de las altas magistraturas de la Justicia. A su juicio, hasta ahora el CGPJ ha tenido miembros con "un sello descaradamente político", algo que a su juicio evidencia "una auténtica colonización por parte del poder político", y ha afeado tanto a socialistas como a 'populares' que no hayan cambiado el sistema cuando han podido. "El bipartidismo del PP-PSOE siempre unido contra la independencia del Poder Judicial. Siempre unidos en controlar los nombramientos", ha dicho. Por último, también ha reprochado a PP y PSOE que hayan acudido al comisario de Justicia de la UE como mediador en las negociaciones para renovar el CGPJ. "El desprecio más absoluto a la soberanía nacional", ha señalado.