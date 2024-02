El Parlamento andaluz prevé convalidar la próxima semana la reforma del decreto de simplificación aprobada este martes

El Pleno del Parlamento andaluz abordará la semana que viene el debate para la previsible convalidación --con al menos el apoyo de la mayoría absoluta del PP-A--, de la reforma del cuarto decreto de simplificación administrativa que ha aprobado este mismo martes, 27 de febrero, el Consejo de Gobierno. Así se desprende del orden del día de la sesión del Pleno del Parlamento que se celebrará entre los próximos días 6 y 7 de marzo que ha aprobado este martes la Junta de Portavoces, casi de forma simultánea a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado el referido Decreto-ley 4/2024, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía. Con este nuevo decreto, el Gobierno andaluz ha dado luz verde a la nueva redacción del artículo que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas, plasmando así el acuerdo alcanzado la pasada semana con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la modificación del precepto. Durante la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha quejado de que se incluya en el orden del día del Pleno un decreto que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en tanto que se ha aprobado este mismo martes, si bien el Letrado Mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, ha defendido la legalidad de esta decisión. Con todo, este debate no será el primero que se aborde en el Pleno la semana que viene, ya que éste comenzará el miércoles, 6 de marzo, a las 16,00 horas con una comparecencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, para informar sobre medidas a desarrollar en 2024 en materia de igualdad en el ámbito de las competencias de su consejería. A continuación comparecerá el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a petición propia, a fin de informar sobre el impacto de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en Andalucía y demandas al Gobierno de España. Cerrará este punto del orden del día una comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre ayudas del acuerdo suscrito por la Junta de Andalucía del Plan Doñana. Será tras ello cuando se proceda al debate de la convalidación o derogación del Decreto-ley 4/2024, de 27 de febrero, con lo que se cerrará esa primera jornada del Pleno. SEGUNDA JORNADA Ya el jueves, 7 de marzo, se reanudará la sesión plenaria a las 9,00 horas con una moción del grupo Vox relativa a política general en materia de agricultura, ganadería y alimentación, seguida de una interpelación del Grupo Socialista relativa a política general en materia de igualdad de género. Tras estos dos puntos se sustanciarán las preguntas orales, entre las que, como es habitual, se formularán a partir de las 12,00 horas las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Finalizadas las preguntas, el Pleno debatirá y votará cuatro proposiciones no de ley; en concreto, una del grupo Por Andalucía relativa a asistencia jurídica gratuita, otra del Grupo Socialista relativa a medidas sociales y económicas específicas para la provincia de Cádiz, otra del Grupo Popular relativa a declaración de la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, y otra del mismo grupo en apoyo a la candidatura de la ciudad de Granada para ser sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR LA AUSENCIA DE TRES CONSEJEROS La elaboración del orden del día del próximo Pleno ha venido en esta ocasión precedida de críticas de los grupos Socialista, Por Andalucía y Adelante Andalucía por la ausencia de tres consejeros en la próxima sesión de control prevista para la jornada del jueves 7 de marzo. Así, tanto las portavoces de los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, Ángeles Férriz e Inma Nieto, respectivamente, como el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han coincidido en criticar esta circunstancia en las ruedas de prensa que han ofrecido antes de la reunión de la Junta de Portavoces. Quienes no asistirán a la sesión de control son la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; el titular de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y su homólogo de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, por cuestiones de agenda. La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, ha detallado en su rueda de prensa los eventos en los que participarán estos consejeros la misma semana en la que se celebra el Pleno y que ellos han esgrimido para justificar sus ausencias, y ha apuntado que desde el PSOE-A no se oponen a que los consejeros participen en esas iniciativas, pero ha defendido que podrían "compaginar" su asistencia a las mismas con su participación en la sesión de control al Gobierno andaluz prevista para la jornada del jueves 7 de marzo. Ángeles Férriz ha avanzado que el Grupo Socialista iba a registrar una queja por escrito por la ausencia de estos tres consejeros en el Pleno, porque, según ha subrayado, tienen la "obligación" de someterse al control de la oposición en el Parlamento. La portavoz socialista ha remarcado además que el calendario de sesiones del Parlamento está establecido con antelación, y los eventos que alegan los consejeros para no acudir al Pleno duran varios días, pudiendo adaptar su presencia o la de otro alto cargo de la Junta, y ha acusado a los miembros del Gobierno andaluz de "reírse del Parlamento" y "faltarle el resto" a la Cámara legislativa. Por su parte, la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha declarado que "están cansadísimos" de la ausencia de tres consejeros en el próximo Pleno del Parlamento, hecho que ha encajado como "un desprecio absoluto y reiterado por el Parlamento". Nieto ha argumentado que los integrantes del Gobierno andaluz "no tienen nada mejor que hacer que atender a las comisiones y plenos" de la Asamblea legislativa andaluza, mientras que ha apelado "a la reiteración de una frivolidad" que ha atribuido a la Junta de Andalucía acerca de la rendición de cuentas ante el Parlamento, por cuanto ha blandido el uso "de excusas peregrinas" para ausentarse de la actividad en el Parlamento. La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha inferido de esas ausencias de consejeros en la Cámara autonómica "un desprecio hacia las reglas de juego democrático y el Parlamento", para plantear "el derecho de conocer los pormenores de la política" de la población andaluza, por lo que desde esa perspectiva ha colegido "una falta de respeto por extensión" a los andaluces. Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado "especialmente grave" lo que ha tachado de "práctica que ya está llevando a cabo el Gobierno andaluz desde hace mucho tiempo", y que ahora llega "al 'summum'" con la ausencia de esos tres consejeros cuyas faltas "no están justificadas", según ha opinado. El representante de Adelante ha considerado que "están pasándose de frenada" desde la Junta con esta práctica, y ha subrayado que los consejeros tienen la "obligación" de comparecer en el Parlamento para responder a las preguntas de la oposición.