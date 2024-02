El militante de Vox acusado de vandalizar el mural feminista de Ciudad Lineal (Madrid) se desvincula de la acción

El militante de Vox Luis Felipe Ulecia, acusado de vandalizar el mural feminista de Ciudad Lineal en 2021, se ha desvinculado de los hechos y ha recalcado que no participó de aquella acción vandálica en la que se cubrió de negro el rostro de las protagonistas de la obra urbana, indicando que comparte con el partido en el que milita "ciertas ideologías" relacionadas con el feminismo. El acusado fue vicesecretario de Juventudes del partido que lidera Santiago Abascal y ocupó el puesto número doce de Vox en la lista al Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones municipales. Los hechos se produjeron en vísperas de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando el mural titulado 'La unión hace la fuerza' y pintado por colectivo Unlogic Crew apareció con pintura negra sobre las 16 mujeres que protagonizaban la obra como referentes del feminismo. Entre las mujeres que salen en el mural se encuentran Rigoberta Menchú, Rosa Parks o Frida Kahlo. El proyecto se seleccionó en 2018 a través de una consulta en la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y su diseño fue elaborado con la participación de los vecinos ve de Ciudad Lineal. En enero 2021, Vox solicitó que se borrara el mural por su "mensaje político", calificándolo como 'femimarxista radical'. Al procesado se le acusa por presuntamente colaborar en las pintadas, por lo que se enfrenta a tres años de cárcel. El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito contra la dignidad y un delito contra el patrimonio artístico. Una de las principales pruebas de cargo sería que la pintura usada y otros utensilios habría sido adquirida un día anterior por una de las tarjetas bancarias del procesado. Al respecto, la abogada de Vox, ha impugnado al inicio de la vista la cadena de custodia y ha planteado una posible nulidad. Según fuentes próximas a la investigación, las cámaras de seguridad grabaron al militante comprando los citados utensilios y realizando una llamada telefónica tras su compra. Sin embargo, no se habrían investigado a quién se llamó. COMPRÓ LA PINTURA PERO NO LA DISTRIBUYÓ En su declaración, el procesado ha relatado a preguntas del fiscal que el 7 de marzo de 2021 compró pintura al ser el responsable de hacer acopio de material para una empresa en la que trabaja que se dedica al mantenimiento de comunidades de propietarios. Así, ha indicado que lo dejó en un almacén y que era el encargado quién lo distribuía. "No tengo constancia de dónde se distribuyó", ha dicho detallando los trabajos que se realiza la empresa en las propiedades para justificar los utensilios que compró como rodillos y alargadores. "¿Qué explicación da a que buena parte de ese material apareciera junta al mural vanzalizado?", le ha preguntado el fiscal, a lo que ha respondido que no se puede saber que es el mismo porque no apareció íntegramente todo lo que compró. En un momento de su interrogatorio, el fiscal le ha inquirido acerca de qué opina sobre el movimiento feminista, a lo que éste ha replicado que comparte "ciertas ideologías" con el partido en el que ha militado. Los hechos objeto del procedimiento se produjeron tras una discusión política en el seno del distrito de Ciudad Lineal, donde en el mes de enero de 2021 se había presentado una proposición para la eliminación del mural. A las puertas de esta sede judicial, integrantes del colectivo feminista de Ciudad Lineal han reclamado Justicia al suponer los hechos un "ataque" para las mujeres. "Me sentí triste y tachada como mujer", ha recalcado una de las testigos que forman parte de este colectivo durante su comparecencia ante el tribunal. El instructor de las diligencias policiales ha detallado que se analizaron varias líneas de investigación, entre ellas una a partir de los materiales que se dejaron en el lugar. Otra de las líneas era el grupo juvenil llamado Revolution, colectivo que comparte opiniones de Vox en redes sociales y que el día de los hechos dejó en el lugar un manifiesto en el que reivindicaba la acción. Un bote de pintura tenía una marca que solo comercializaba un establecimiento y se detectó que esa pintura se había elaborado en el mismo local al quedar registrada la referencia. En el ticket de la compra que realizó el acusado aparecía esa referencia. "Aparecía una persona en concreto y a partir de ahí se dejaron el resto de líneas de investigación y se entregó el atestado", ha señalado el agente de la Policía Municipal de Madrid. UN MURAL "SIMBÓLICO" En su informe final, el representante del Ministerio Público ha destacado que conforme a la prueba practicada en la vista se confirma la coautoría del acusado junto a otras personas no identificadas, destacando que ese mural era "simbólico" para el movimiento feminista. A continuación, ha censurado la forma en la que se ejecutó la acción vandálica al considerar que menoscabó la dignidad de las personas que participaron en su elaboración y a las que representaba. A renglón seguido, ha mencionado la declaración de un agente de la Policía Municipal de Madrid que sostiene que esa compra de material supuestamente destinado al mantenimiento de inmuebles era "anómala". Y le parece extraño además que en estos tres años no se haya presentado una justificación sobre el encargo de comprar el referido material en el marco de la empresa donde trabaja. HECHOS JUZGADOS Según el fiscal, el acusado "con evidente desprecio hacia las mujeres coadyuvó en el tachado con pintura negra sobre las imágenes de todas las mujeres que aparecían representadas en el mural feminista, de titularidad municipal", ubicado en el Centro Deportivo Municipal 'La Concepción', en el número 5 de la calle José del Hierro. Lo hizo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dicho mural fue creado con el objetivo de ocupar un espacio público en el que dar visibilidad a algunas mujeres relevantes de la historia y como muestra del rechazo a la violencia de género, habiendo sido considerado por el Ayuntamiento como de valor artístico o cultural, con un coste de elaboración de 10.065,15 euros, más IVA, sin que hubiera renunciado expresamente a la indemnización que le pudiera corresponder. "La acción de vandalización alcanzó una gran repercusión en los medios de comunicación, que por su evidente naturaleza degradante y despreciativa, constituye un atentado a la dignidad de las mujeres destinatarias del mismo y del colectivo en el que se integran", señala la Fiscalía. Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita que se le imponga la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 6 años superior a la pena de prisión impuesta. En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al Ayuntamiento de Madrid en la cantidad de 10.065,15 euros, más IVA, por los desperfectos ocasionados en el mural.