El Govern no revocará el Hard Rock y emplaza a los comunes a que voten los Presupuestos

Barcelona, 27 feb. (EFE).- La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado este martes que el ejecutivo catalán no revertirá el proyecto del Hard Rock y ha emplazado a los comunes, que se oponen al proyecto, a que voten los presupuestos de 2024: "No pueden decir que no a los presupuestos más sociales de la historia".

El Govern y el PSC-Units han cerrado un acuerdo presupuestario para 2024 que plantea cuatro prioridades -enseñanza, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía- y prevé, entre otras medidas, destinar 7.435 millones de euros a educación, añadir en 2024 unas 4.000 viviendas al parque de alquiler social, más juzgados y medidas antisequía.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, Plaja ha asegurado que en las cuentas de este año "no hay ni un euro" para el Hard Rock, y que el proyecto se encuentra "exactamente donde estaba desde el inicio de la legislatura".

"No es nuestro modelo de país, pero hay cosas hechas que no se pueden deshacer", ha indicado Plaja, que ha dicho que el Govern, como administración, tiene "la obligatoriedad de que se cumpla toda la tramitación" del proyecto.

Y es que, previamente, la líder de En Comú Podem (ECP) en el Parlament, Jéssica Albiach, ha advertido de que su formación "está lejos" de poder apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2024 si se mantiene el proyecto urbanístico (PDU) para construir el complejo turístico del Hard Rock en Salou y Vila-seca (Tarragona), junto al 'resort' de PortAventura.

Al respecto, Plaja ha respondido que el Hard Rock "no puede ser un problema porque no es un escollo ni tiene relación directa con los presupuestos de este año".

"Si los comunes no quieren aprobar estos presupuestos, tan altos, tan expansivos y tan sociales, deberán explicar muy bien por qué. La posición de todos es muy respetable pero no pueden decir que es por el Hard Rock porque no está en estas cuentas y llevan años votando a favor de las cuentas en este contexto", ha resuelto la portavoz del Govern. EFE

