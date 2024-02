El Govern no descarta el apoyo "de más de tres grupos parlamentarios" a los Presupuestos

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que el Ejecutivo catalán no descarta poder conseguir "el apoyo de más de tres grupos parlamentarios" a los Presupuestos, después de haber logrado un acuerdo con el PSC. "Estamos seguros de que, en pocos días, acabaremos de sellar la mayoría necesaria y no descartamos que podamos conseguir el apoyo de más de tres grupos parlamentarios", ha afirmado Plaja en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. Ha detallado que en los próximos días "se intensificarán" los contactos para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para la aprobación de las cuentas --ERC y PSC suman 66 de los 68 votos necesarios para aprobar los Presupuestos--. En concreto, la portavoz de la Generalitat ha explicado que "tanto Junts como comuns pueden hacerse suyos los Presupuestos", y ha añadido que también se están intercambiando documentos con la CUP. Plaja ha explicado que este miércoles el Govern aprobará en un Consell Executiu extraordinario el proyecto de ley de Presupuestos, y que después, la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, se los llevará a la presidenta del Parlament, Anna Erra, y los presentará en la Cámara catalana. "ASUMIR EL COSTE" DEL HARD ROCK Preguntada por la línea roja de los comuns que exigen que el Govern paralice el proyecto del Hard Rock, Plaja ha asegurado que el Ejecutivo catalán no contempla "asumir el coste" de parar este proyecto, y ha confiado en que los de Jéssica Albiach acaben dando apoyo a las cuentas. "Los comuns no pueden decir que no a los Presupuestos más sociales de la historia", ha subrayado la portavoz, que ha insistido en que el Hard Rock no implicará dinero público de la Generalitat, y ha criticado que esta formación condicione las cuentas a este proyecto. Ha sostenido que el Hard Rock "no es una apuesta del Govern del presidente Pere Aragonès, es del PSC, Junts y PP, que suman una mayoría parlamentaria", y ha asegurado que el proyecto está siguiendo su tramitación y que la Generalitat tendrá un papel fiscalizador del mismo. "Si los comuns no quieren aprobar unos Presupuestos tan altos, expansivos y sociales deberán de explicar muy bien por qué, pero no pueden decir que es por el Hard Rock. Llevan años votando a favor de cuentas en el mismo contexto, esta figura del Hard Rock estaba igual que donde está ahora", ha afirmado. SEGUIRÁN LOS TRÁMITES Plaja ha sostenido que se trata de un proyecto avanzado que se enmarca en un contrato entre privados y que los trámites seguirán adelante "siempre que se den las condiciones urbanísticas y judiciales", así como ambientales, y ha añadido que con las condiciones actuales de sequía no se pararía el Hard Rock. La portavoz ha recordado que el Govern se comprometió a seguir con la tramitación parlamentaria en el acuerdo de Presupuestos con el PSC para el 2023: "Es un proyecto más, tenemos la obligatoriedad de garantizar que se cumpla la tramitación" y la normativa. "HACE MUCHOS DÍAS" También ha detallado que el acuerdo de Presupuestos de este martes con los socialistas se podría "haber firmado hace muchos días", y ha sostenido que se ha producido este martes por interés de una parte negociadora, en alusión a los socialistas. Preguntada sobre si el Govern se plantea buscar la abstención de otros partidos para poder sacar adelante las cuentas, Plaja ha descartado ese escenario y ha insistido en que el Ejecutivo catalán está buscando que otros grupos "reconozcan que son buenos y que sean aprobados".