Consejero está "muy orgulloso" del trabajo de la C.Madrid en las residencias en el Covid y "no tienen nada que ocultar"

El consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se ha mostrado este martes "muy orgulloso" del trabajo que realizaron los equipos de emergencias y seguridad de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores en la primera oleada del Covid y ha afiramdo que "no tienen nada que ocultar". Así lo ha manifestado Novillo, preguntado por los periodistas durante la inauguración de la feria Sicur por las actas de la Policía Municipal en los geriátricos en aquellas fechas, recordando la etapa en la que dirigía la Agencia de Seguridad y Emergencias (ASEM112). Ha indicado que la Comunidad puso en marcha en aquellas fechas el plan Platercam "para actuar de forma más eficaz ante ese problema tan grande que había en las residencias", un operativo que les servía en "esa labor de visita, de inspección y de contacto con las residencias para que, durante todas las tardes, cuando hacíamos el análisis de ese trabajo de la Policía, poder implementar y llevar los operativos a los lugares más necesitados". Según ha explicado Novillo, hacían una priorización y luego ese "seguimiento constante" de todas las residencias porque el virus iba evolucionando. "Son actas que reflejan la realidad de lo que estaba sucediendo y que siempre han estado a disposición de los diputados de la Asamblea. De hecho, ya hubo una diputada que las pudo visitar, estuvo en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias más de una hora y luego comentó que realmente no tenían nada. No sé lo que se estaba buscando", ha apuntado. El titular regional de Interior ha destacado el "trabajo ingente que hicieron" todos los servicios de seguridad y emergencia en Madrid hace casi cuatro años "para poder salvar el mayor número de vidas posibles, que es de lo que no se habla, de las vidas que salvaron nuestros sanitarios, nuestros geriatras, nuestros bomberos, nuestros militares, nuestros policías, gracias a esos operativos". "Por tanto, nada que esconder y muy orgulloso de ese trabajo que se hizo", ha apostillado. Novillo ha señalado que ahora se están registrando visitas para ver esas actas policiales y también a través de Transparencia a los ciudadanos. "Queremos preservar, por supuesto, los datos personales que hay ahí y, por tanto, esa cantidad ingente de documentación que, insisto, se hizo precisamente para proteger a esos residentes y para poder apoyar a esas residencias, pues están ahí a disposición del que quiera verlos. Como digo, nada que ocultar y se las mostraremos", ha finalizado.