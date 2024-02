Asier Martínez: "Cambiaría el oro del Europeo de Múnich por una medalla olímpica"

David Ramiro

Redacción deportes, 27 feb (EFE).- Asier Martínez vivió un 2022 soñado. Fue campeón de Europa de 110 vallas al aire libre y medalla de bronce en los Mundiales de Eugene. Tras un periodo oscuro en 2023, marcado por malas decisiones y lesiones, el navarro vuelve "con mucha fuerza" a los grandes campeonatos, en este caso en los Mundiales de Glasgow. Será el primer paso para su gran objetivo de la temporada, los Juegos Olímpicos de París, en los que no dudaría en cambiar ese oro continental de Múnich por una medalla, según cuenta en una entrevista con EFE.

El atleta navarro (Pamplona, 2000) es, a sus 23 años, uno de los estandartes de la nueva generación del atletismo español. Sin Orlando Ortega, es la gran referencia de las vallas españolas y, en Glasgow, su nombre estará con los más grandes del mundo, solo dos semanas después de proclamarse campeón nacional de los 60 vallas.

P: ¿Cómo llega a estos Mundiales?

R: Llevo varios meses muy motivado y ahora toca demostrar el trabajo realizado, sobre todo a nivel de competición. Quiero volver a ponerme en una línea de salida con gente muy exigente porque en muchos mítines coincides con gente buena, pero nada igual como en un Mundial.

P: Su nombre es una de las referencias de este atletismo español actual. ¿Cómo lleva ese peso?

R: No me veo punta de lanza de nada, siendo sinceros, pero creo que puedo dar mucha guerra y es el objetivo que tengo. No tanto a nivel de resultados, porque no hablo ya de uno concreto, pero sí de otros más abstractos como verme competitivo en un 110 o 60 vallas.

P: El año pasado no compitió en grandes campeonatos por diversos motivos personales y de lesiones. ¿Ha sacado alguna conclusión de ello?

R: El principal aprendizaje que sacamos es saber diferenciar lo que es verdaderamente importante de lo que no lo es. Te diría que es lo más claro que he sacado. No acompañaba ni a nivel psicológico como físico esa realidad. En pista cubierta no conseguí sacar realmente lo que quería y al aire libre ni tan siquiera competir. El objetivo, sin duda, es priorizar lo que me ayuda para competir.

P: ¿Cómo se trabajan esos aspectos a nivel mental?

R: Siempre he dicho que he aprendido en esta vida a base de palos y mejor que un buen palazo no te lo va a explicar nadie. A nivel psicológico sí que puede venir bien una ayuda profesional. En mi caso no lo fue tanto, igual no supe dar con el profesional, adquirir las herramientas necesarias o simplemente que no fui capaz. La ayuda, en cualquier tipo de relación, ayudará, pero también sobre todo socializar el problema, que no se quede en un plano tan personal. Es lo más importante.

P: Lo que se deduce de sus palabras es que llega renovado y muy confiado tras un periodo difícil

R: Sí, estoy muy confiado. Creo que lo puedo hacer bien. Otra cosa es si finalmente lo hago o no. A nivel físico y de salud estoy muy bien. No hay nada que nos falle y realmente va a determinar el momento y cómo compitamos. Es lo más bonito de estos deportes.

P: ¿Cómo ve la lista de salida con gente como Grant Holloway o Trey Cunningham? En los 60 vallas no ha habido grandes bajas como en otras disciplinas

R: Por desgracia tenemos unas líneas de salida muy exigentes. A mi me gusta. Me motiva ponerme en una línea de salida muy buena. En un Mundial está todo el mundo y es lo que realmente me gusta porque igual no tengo esa presión que pueden tener otros.

P: Con Orlando Ortega fuera, las dos grandes referencias de las vallas españolas son Quique Llopis y usted. ¿Cómo es su relación?

R: Se basa más en la amistad que en la competencia. En línea de salida somos rivales pero compartimos muchos momentos fuera de la pista. Eso no nos lo va a quitar nadie. Es una relación de muchos años. Fuera de la pista somos amigos y así lo hemos demostrado ambos.

P: ¿Esa competencia hace mejor a un atleta?

R: Sí, por supuesto. Esa competencia hay que saber gestionarla y saberla llevar a ese plano más de amistad. Por parte de los dos lo gestionamos bien.

P: Esta temporada también hay Europeos en Roma y Juegos Olímpicos en París. ¿Queda mucho o queda poco para esas dos citas en su cabeza?

R: En mi cabeza queda mucho porque hay muchas citas previas a los Juegos, que es el premio gordo. Lo voy preparando por fases y cada fase que superas te acercas a lo gordo. Ahora lo veo lejos.

P: En Múnich 2022 ganó el oro continental al aire libre. ¿Cambiaría ese oro por una medalla olímpica?

R: Lo cambiaría sin pensarlo. Desde siempre se nos ha enseñado en el atletismo que las olimpiadas son lo máximo y una medalla es lo máximo a lo que se puede aspirar. El mejor premio.

P: Este año, ¿molesta el Europeo de Roma a mes y medio de los Juegos?

R: Yo creo que no. Igual en otras pruebas puede ser más complicado por la fase de volumen y carga pero en carreras de velocidad o vallas yo creo que se puede compaginar si la salud lo acompaña.

P: Después de Glasgow, ¿qué plan de trabajo tiene?

R: Descansaremos un mínimo. Hay que darle descanso al cuerpo. Después entraremos en dinámica de entrenamiento, nos pondremos el mono de trabajo. En abril haremos alguna concentración y luego a finales de mayo empezaremos corriendo alguna prueba de la Liga Diamante. Quiero hacer varias. Tengo que hablar con el manager y mi entrenador porque es uno de los objetivos. EFE

