Almeida cree que la legislatura "está agotada" si Ábalos pasa al Mixto: "Huele la debilidad de Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que la legislatura "está agotada" de confirmarse que el exministro José Luis Ábalos podría pasarse al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, por su vinculación con los presuntos contratos fraudulentos de su asesor Koldo García, y ha asegurado que el socialista "huele la debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "De confirmarse que efectivamente se queda con el escaño y se pasa al Grupo Mixto, la legislatura está agotada", ha afirmado Almeida ante los periodistas desde el Palacio de Cibeles, donde ha subrayado que será "inviable" un mandato "adornado por un escándalo de corrupción que afecta de lleno al Gobierno del PSOE y a Pedro Sánchez". "La legislatura está acabada, es inviable que también va a tener que negociar no solo con Sumar, Podemos, BNG, Esquerra, Junts, ¿también con Ábalos? ¿También ahora vamos a tener que negociar con Ábalos la gobernabilidad de España?", se ha preguntado el alcalde de la capital. "Esta legislatura está acabada en todas circunstancias porque nadie duda de que José Luis Ábalos no hubiera adoptado esta postura si no fuera porque huele la debilidad", ha valorado, a la vez que ha subrayado la "debilidad" de un Sánchez "indestructible" y que es "el titán del Manual de Resistencia", en referencia a su libro. El alcalde ha subrayado que Sánchez "se beneficia" de la postura de Ábalos por la protección que le otorga el aforamiento. "Si José Luis Ábalos fuera imputado, Pedro Sánchez automáticamente tendría que irse, de eso creo que pocos españoles tenemos ninguna duda", ha expresado, a la vez que ha criticado la actitud del "sanchismo y la 'Koldosfera'". Además, el regidor se ha referido al exasesor de Ábalos como el "aizcolari Koldo" y cree que esta situación no ocurre ni "en Los Soprano". "Ni en Los Soprano vemos escenas tan cutres y tan vergonzantes, pero esto lo que revela es la forma de funcionamiento del sanchismo y del PSOE". Por otra parte, Almeida se ha referido a otro capítulo del libro de Sánchez en el que relata "cómo durmió Koldo durante dos noches con los avales al lado, sin ir al baño (...) ¿En qué partido ocurre que alguien tenga que quedarse dos noches sin ir al baño para custodiar unos avales? ¿Cómo son en el PSOE, cómo tienen que conocerse entre ellos y cómo deben saber hasta dónde alcanza sus prácticas corruptas?", se ha preguntado.