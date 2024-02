Alcalde de Salamanca critica las "absurdas" declaraciones de Abascal sobre la USAL

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha manifestado que las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre la Universidad de Salamanca "son absurdas, son incomprensibles, no tienen nada que ver con la historia, con la tradición y con el día a día" de la institución académica. Así ha respondido después de que el líder de Vox, en su viaje a Estados Unidos, acusase a la USAL, junto a otras históricas universidades, como la de Bolonia o la de Harvard, de ser "máquinas de censura, de coacción, de adoctrimiento y de antisemitismo". Ante estas palabras, García Carbayo ha incidido en que las manifestaciones de Santiago Abascal, en su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), han sido "absurdas" e "incomprensibles" y que "no tienen ningún sentido". "No sé con qué finalidad se hacen, si con la finalidad de molestar, si con la finalidad de ocupar espacio en los medios de comunicación. Desde luego, si esta era la finalidad, ocupar espacio en los medios de comunicación, la ha conseguido alcien por cien, pero me parece una manera muy lamentable de salir a la opinión pública", ha continuado el alcalde. Esa postura de Abascal, ha apostillado, "no tiene ningún sentido, hace daño a la Universidad de Salamanca y hace daño a la ciudad de Salamanca, porque pocas ciudades como Salamanca tienen esa simbiosis, esa unidad con su universidad". "Así que no solamente es que las lamentamos, es que la rechazamos frontalmente", ha puntualizado el regidor municipal en un encuentro con los medios de comunicación, con motivo de su visita a las obras en el atrio de la Catedral.