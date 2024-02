Acuerdo Govern-PSC: 7.400 millones en educación, 4.000 pisos en 2024 y medidas antisequía

Barcelona, 27 feb (EFE).- El acuerdo presupuestario entre el Govern y el PSC plantea cuatro prioridades -enseñanza, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía- y prevé destinar 7.435 millones de euros a educación, añadir en 2024 unas 4.000 viviendas al parque de alquiler social, nuevos juzgados y medidas antisequía.

No hay, en cambio, referencias al Hard Rock, el proyecto recreativo y turístico en el Camp de Tarragona que el PSC exige impulsar -fue uno de los compromisos pactados el año pasado- y que el Govern se ha comprometido a no frenar, aunque este es justamente el escollo que impide ahora un acuerdo con los comunes, que rechazan de plano la iniciativa al considerar que no es sostenible.

El "Acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar para aprobar el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2024" es un documento de 17 páginas, estructurado a partir de las cuatro prioridades presupuestarias, además de otras medidas en los ámbitos de industria, investigación, energías renovables, infraestructuras, salud, derechos sociales, cultura y mundo local.

Para controlar el cumplimiento del acuerdo, se creará una "comisión de seguimiento" integrada por tres representantes del Govern y otros tres de PSC-Units, que se reunirán, como mínimo, con una regularidad trimestral.

En el ámbito educativo, el acuerdo prevé destinar 7.435 millones de euros al Departamento de Educación, lo que supone un crecimiento del 10% sobre el presupuesto de 2023.

Hay previstos 5 millones para la climatización de 100 centros educativos, un aumento de 35 millones para educación inclusiva, así como 25 millones para la equiparación del personal de la escuela concertada con el de la pública, entre otras medidas.

Una segunda prioridad del acuerdo es la vivienda, con la incorporación durante este año al parque de alquiler social de unas 4.000 viviendas nuevas, con el objetivo de alcanzar las 10.000 entre 2023 y 2026.

En seguridad, el acuerdo plantea 25 unidades judiciales nuevas, condicionadas a que el Estado lo facilite con la financiación para el personal de justicia.

Después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, anunciara que los presupuestos destinarán 1.045 millones de euros a luchar contra la sequía, el acuerdo con el PSC estipula que habrá 120 millones más para subvenciones a entes locales, para ejecutar inversiones hídricas, así como 86,3 millones para mejoras del riego.

Está previsto incrementar en 47,7 millones el apoyo directo a la industria, aprobar un programa de 25 millones para la mejora de los polígonos industriales y destinar 100 millones hasta 2026 a obras y operaciones para el proyecto Catalunya Media City; en materia de investigación y conocimiento, habrá 52 millones más para las universidades.

La ley de acompañamiento de los presupuestos incluirá disposiciones para agilizar la tramitación de proyectos de generación y almacenamiento de energía de fuentes renovables.

En cuanto a infraestructuras y movilidad, se destinarán 57 millones al metro de Barcelona, con el inicio de la compra de 39 convoyes.

Se creará un fondo extraordinario de salud de 800 millones para normalizar el gasto desplazado y habrá 144 millones más para la atención primaria y la salud comunitaria.

El acuerdo recoge asimismo el compromiso de "redactar el proyecto de un nuevo equipamiento residencial para gente mayor en Santa Coloma de Gramenet", que ya fue formulada -con polémica- como promesa electoral por el conseller Carles Campuzano y por Gabriel Rufián como alcaldable de ERC en las pasadas elecciones municipales.

Está previsto aumentar un 5,82% el presupuesto para el Fondo de Cooperación Local, hasta los 154 millones, e incrementar un 5,5% el presupuesto del Conselh Generau d’Aran, hasta los 36,6 millones. EFE

