Vox acusa de "teatro" al PSOE y cree que ha pactado con Ábalos "que no tire de la manta" para salvar a Sánchez e Illa

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este lunes que la petición del PSOE al exministro José Luis Ábalos para que entregue su acta tras el 'caso Koldo' es un "teatro" y que los socialistas han pactado con él "que no tire de la manta" para salvar a Pedro Sánchez y Salvador Illa. "La dimisión no cambia nada y debería haberse producido hace muchos años", ha lamentado Garriga en rueda de prensa, haciendo hincapié en que si el PSOE habla de "responsabilidad política" para pedir la salida de Ábalos debe comenzar por la cabeza de aquel Gobierno, Sánchez, y continuar con Illa, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia de la COVID-19. También ha mencionado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo Gobierno en Baleares compró mascarillas a la empresa de Koldo. "Hay que llegar hasta el final", ha pedido el secretario general de Vox, porque cree que el PSOE intenta "engañar" a los españoles con este "teatro" de la dimisión para mostrarse como un "gran luchador" contra la corrupción. "Es un nuevo intento de cortina de humo" y "han pactado con Ábalos que no tire de la manta", ha asegurado. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))