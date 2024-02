Unos 2.000 agricultores y ganaderos de C-LM acuden a Madrid este lunes convocados por las organizaciones agrarias

En torno a 2.000 agricultores y ganaderos castellanomanchegos se desplazarán a Madrid este lunes para participar en una nueva movilización convocada por las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAG, con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, continuando así la lucha en unidad de acción para conseguir soluciones a la grave crisis que atraviesa el sector. La organización agraria fletará alrededor de 30 autobuses, además de los participantes que acudirán en tren o en vehículos particulares, y se manifestarán con el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento' por el centro de Madrid hasta terminar en el edificio de la Comisión Europea coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Precisamente en esa reunión se negociarán algunas de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, tales como los acuerdos comerciales con terceros países. En este sentido, se ha manifestado el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que ha exigido a los ministros de Agricultura europeos que "dimitan y se vayan todos a su casa si no son capaces de defender al sector", respondiendo así a las palabras del ministro de Agricultura español, Luis Planas, que avanzó que en la reunión de los ministros en Bruselas será difícil conseguir una generalización de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países para evitar competencia desleal ya que, según afirmó, no hay una mayoría de países favorable. Desde Asaja Castilla-La Mancha califican la situación como inadmisible. "No se puede entender que los ministros de Agricultura, que son los que deben tener como prioridad la defensa del sector agroganadero, no tengan la fuerza en sus gobiernos para impedir la competencia desleal de productos de fuera. Si los que deben defender el sector son incapaces de hacerlo que se vayan a su casa", ha insistido Fresneda. A este respecto, la organización agraria ha planteado como posible solución a esta falta de acuerdo de los 27, que los ministros propongan un aumento en el presupuesto de la PAC para que se compense a los agricultores y ganaderos las pérdidas que provoca la competencia desleal, "si doblan el presupuesto y destinan más fondos, por ejemplo, a la Ayuda Básica a la Renta, se podría compensar esta competencia desleal. Es cuestión de voluntad política". Por otro lado, los ministros también deberán decidir sobre la flexibilización de la Política Agraria Comunitaria (PAC) --normas de la condicionalidad reforzada--, motivo también por el que protestan los agricultores y ganaderos. ASAJA ya ha mostrado su rechazo absoluto a la actual Política Agraria Comunitaria (PAC), ya que impone requisitos imposibles de cumplir en la región, no atiende las necesidades de los agricultores y ganaderos y atenta gravemente contra su modelo productivo. Por último, los manifestantes se concentrarán también ante la sede del ministerio de Agricultura, donde exigirán reformas esenciales como es un cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria; un sistema de Seguros Agrarios que responda a las necesidades de los productores, una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector e inversiones urgentes en materia de regadíos. "Vamos a presionar y visibilizar nuestro descontento con las decisiones que se toman en España y en Bruselas y que son las que están repercutiendo negativamente en la supervivencia del sector. Todo ello desde la unidad de acción y con movilizaciones pacíficas sin poner en riesgo a los participantes", ha finalizado Fresneda.