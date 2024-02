Sumar acusa al PSE de "esconder que llevan 8 años en el Gobierno" y pregunta si "no pinta nada o incumple lo que dice"

La candidata a lehendakari por Sumar, Alba García, ha acusado al PSE-EE de pretender erigirse en "adalid de los servicios públicos o de la política industrial" y "esconder que llevan ocho años en el Gobierno Vasco, por lo que se ha preguntado si "no pinta nada o incumple lo que dice". Además, ha destacado "el agotamiento" del "modelo de gestión autocomplaciente" del Ejecutivo PNV-PSE que "ha mirado demasiado a quienes más tienen y se ha olvidado de la mayoría social". En un acto celebrado en Bilbao, los partidos que integran la coalición electoral Sumar han presentado el documento político del acuerdo con el que Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo concurren a las elecciones al Parlamento vasco. Se trata, según han explicado, de un documento de carácter político "que parte del análisis de la situación tras la convocatoria electoral". La candidata a lehendakari por la coalición, Alba García, ha agradecido a los partidos y compañeros que la forman "el trabajo realizado en la declaración" suscrita. "Con esta Declaración damos un paso más para que Sumar sea una fuerza decisiva en las próximas elecciones al Parlamento vasco", ha afirmado. La candidata se ha referido a "algunos de los elementos del análisis compartido" y ha aludido a la política vasca para afirmar que "se encamina hacia un nuevo ciclo" en el que "la ciudadanía ha empezado a expresar la necesidad de un cambio en las políticas públicas". "Los síntomas y evidencias del agotamiento del Gobierno vasco de coalición PNV-PSE, que es el de un modelo de gestión autocomplaciente, han tenido, con la salida por la puerta trasera del Lehendakari Urkullu, la constatación definitiva", ha precisado. También ha criticado la "falta de ambición y de propuestas de este Gobierno" que es "palmaria en dos ámbitos claves, el derecho a la vivienda y el paulatino desmantelamiento de unos servicios públicos cuyos máximos exponentes son Osakidetza, el sistema educativo vasco y el de cuidados". A su juicio, "quienes ahora, como el PSE-EE, pretenden erigirse en adalides de los servicios públicos o de la política industrial esconden que llevan ocho años en el Gobierno vasco". "Una de dos: o no pintan nada o no han hecho lo que en campaña dicen que hay que hacer. Permitidme que me incline a pensar que es lo primero", ha dicho. En un repaso a "las reivindicaciones de carácter social que han ocupado de manera amplia la agenda política vasca a lo largo de toda la legislatura, especialmente durante los últimos meses", ha acusado al Gobierno de PNV y PSE de "ponerse de lado", cuando no de "ignorarlas o menospreciarlas abiertamente". "Desde Sumar hacemos nuestros estos sentires y demandas sociales y nos comprometemos a trabajar en el marco de los valores y principios que mayoritariamente compartimos la comunidad de personas que vivimos en Euskadi, los valores que constituyen la identidad de la izquierda transformadora vasquista", ha dicho. La candidata a lehendakari ha señalado que en Sumar se comparte "la necesidad de dar una respuesta política a la demanda de cambio". "Queremos ser decisivos a la hora de poner en marcha políticas públicas valientes, queremos hacer de la política una herramienta útil para la ciudadanía, queremos empujar los futuros deseables y los proyectos de vida de la sociedad vasca desde el presente, pero con la mirada puesta en la solidaridad intergeneracional, la transición ecológica justa y la igualdad en todos los ámbitos", la indicado. Por esta causa, García ha declarado que seguirán trabajando "para sumar ideas, sumar personas, sumar voces y experiencias para ensanchar la Euskadi de los derechos sociales, la igualdad, la inclusión y la justicia social y medioambiental". "CAMBIAR EUSKADI A MEJOR" Mientras, el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Jon Hernández, ha señalado que "en torno a esta declaración" confluyen en Euskadi estos días "gente que dispuesta a sumar para cambiar Euskadi a mejor". "Entre esa gente, la militancia comunista, la militancia de Ezker Anitza-IU nos disponemos una vez más a sumar. A sumar con aquellas compañeras con las que luchamos y trabajamos cada día por una Euskadi y por un mundo mucho más justo, una Euskadi y un mundo más justos y por lo tanto mejores", ha dicho. Hernández ha añadido que quienes integran Sumar saben "lo que es trabajar en las empresas para que los derechos de los trabajadores no sean papel mojado". "Para que aquello que conseguimos conquistar con la reforma laboral sea respetado, y para conseguir nuevos derechos y mejores convenios para todas y todos", ha añadido. Además, ha dicho que saben "lo que es pelear para que no cierren o deslocalicen una empresa en la que se ganan la vida muchas personas trabajadoras, y que alguien decide llevarse de aquí para ganar más dinero a nuestra costa". "Quienes estamos aquí sabemos lo que es plantar cara ante los desahucios y sabemos lo que es trabajar cada día para que la vivienda sea un derecho y no un negocio para constructoras, grandes inmobiliarias y fondos de inversión que ya se están haciendo con nuestras ciudades", ha manifestado. Jon Hernández ha insistido en que quienes integran Sumar Mugimendua quieren "sumar en la lucha y el trabajo para cambiar Euskadi". "Queremos acabar con la Euskadi gris del PNV y del PSE y empezar a construir una Euskadi diferente, justa e igualitaria. Una Euskadi para vivir en condiciones dignas y buenas, todas y todos", ha manifestado. Por esta causa, ha añadido, "ahora que vienen unas elecciones", desean "sumar esfuerzo y trabajo para llevarlo al Parlamento". "Porque queremos transformar Euskadi y tenemos que hacerlo luchando y trabajando desde la calle, desde las empresas, en nuestros barrios y pueblos, pero también en las instituciones donde deciden quienes hasta ahora han gobernado y dirigido este país", ha dicho. Por su parte, la coportavoz de Equo Berdeak Carmen Muñoz ha iniciado el acto asegurando que "la legislatura que se deja ya atrás atisba el final de un ciclo liderado por el lehendakari Urkullu". "Su legado no será otro sino el del mantenimiento del statu quo, el de la apuesta planificada por la subcontratación masiva y la de la pérdida de calidad de los servicios públicos y por una mal entendida colaboración público privada", ha dicho, a la vez que ha advertido de que "es hora de poner de manifiesto de nuevo, algunos de los elementos principales de nuestra crítica en este tiempo".