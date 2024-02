PNV dice que el recurso a la ley de Vivienda responde a la defensa del autogobierno acordada en el programa de gobierno

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha asegurado que el anunciado recurso a la ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional responde a la defensa del autogobierno acordada en el programa de gobierno junto a los socialistas. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido, entre otras cuestiones, al recurso presentado por el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por la ley de Vivienda. Tras afirmar que el Ejecutivo ya había advertido desde la tramitación de la normativa en el Congreso de los Diputados que la misma "invadía competencias" vascas, ha señalado que "por esa razón" el PNV votó en contra de la misma. Asimismo, ha incidido en que formaciones que la apoyaron en su momento, como en el caso de Esquerra Republicana, con posterioridad apoyaron en la Generalitat la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. "El Parlamento instó por mayoría al Gobierno vasco a realizar un informe sobre si la ley respetaba el ámbito competencial. Los servicios jurídicos señalaron una serie de artículos que vulneraban la distribución competencial y lo que ha hecho el Gobierno es a lo que estaba comprometido por programa de Gobierno, que es a la defensa del autogobierno vasco", ha detallado. Por todo ello, ha considerado que se está ante un funcionamiento normal de las instituciones y responde a la defensa del autogobierno comprometida en el acuerdo de gobierno de coalición. "No hablamos del contenido de la ley sino del respeto al marco competencial", ha añadido. Además, ha lamentado que, en ocasiones, el Ejecutivo central, "tanto por la parte socialista como por la parte de la izquierda confederal, han tenido tendencia a "desatender el marco institucional y el respeto a las competencias de cada institución". A su juicio, las relaciones entre PNV y PSE no se debieran ver afectadas en el Gobierno pese a ser los socialistas contrarios a la presentación del recurso. "El recurso está presentado a propuesta de los servicios jurídicos centrales del Gobierno que mal haría de haber desoído a sus juristas", ha sostenido. TRANSFERENCIAS Asimismo, ha recordado el acuerdo alcanzado la pasada semana para que Euskadi asuma las competencias sobre gestión de los ferrocarriles de cercanías y la homologación de los títulos universitarios extranjeros, mientras que ha advertido que la referida a acogida de inmigrantes "está costando". "El Gobierno central está pretendiendo disfrazar una encomienda de gestión de transferencia y no es lo mismo. Una transferencia es con todas las consecuencias para que las políticas se decidan y ejecuten aquí, no para hacer una encomienda de gestión tutelada por el Gobierno central. Hay ciertas diferencias importantes", ha insistido. No obstante, ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo tras haber presentado el Ejecutivo vasco "alternativas concretas en las últimas horas". "No vamos a admitir una transferencia que no se dé en las condiciones que se debe hacer", ha remarcado.