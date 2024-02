Planas: "Los agricultores y ganaderos esperan una respuesta europea efectiva"

(Actualiza con más información)

Bruselas, 26 feb (EFECOM).- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, aseguró este lunes que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE) esperan "una respuesta europea efectiva" a las protestas que están llevando a cabo las últimas semanas en gran parte de los Estados miembros del club comunitario.

Además, consideró que hace falta un nuevo pacto europeo por los agricultores y el medio rural, y reclamó a la Comisión Europea presentar con urgencia propuestas legislativas para cambiar algunas de las condiciones que deben cumplir los agricultores para recibir el apoyo de la Política Agrícola Común (PAC), de forma que las modificaciones queden adoptadas antes de las elecciones a la Eurocámara de junio.

"Tras varias semanas de manifestaciones de agricultores y ganaderos en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, agricultores y ganaderos esperan una respuesta europea efectiva", declaró Planas a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete que se celebra hoy en Bruselas para abordar las protestas del campo.

El político español recalcó que nos encontramos "ante una problemática europea, ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea".

Para recibir el apoyo de la PAC, los agricultores y ganaderos deben cumplir con una serie de condiciones respetuosas con el medio ambiente.

La semana pasada, la Comisión Europea presentó una serie de medidas a corto y medio plazo para aliviar la carga administrativa y entre ellas incluyó la modificación de algunas de esas condiciones.

España también ha reclamado modificar varios de esos principios respetuosos con el medio ambiente y hoy Planas exigió al Ejecutivo comunitario presentar las propuestas legislativas para poder adoptar los cambios antes de los comicios a la Eurocámara.

"La Comisión tiene que comprender, y le vamos a pedir que acelere en aquellos puntos donde es necesario modificar un instrumento legislativo y que haga rápidamente una propuesta para que incluso antes del final de esta legislatura, en un procedimiento acelerado, el Consejo y el Parlamento (colegisladores de la UE) estemos en condiciones de adoptarlo", señaló.

Insistió en que técnicamente hay posibilidad de lograrlo y recalcó que se refería en particular a las condiciones respetuosas con el medio ambiente y el clima.

España reclama cambios en las condiciones relacionadas con la rotación de cultivos y el mantenimiento de superficies no productivas en la superficie de regadío y que a la agricultura ecológica no se le aplique el principio relativo al mantenimiento de superficies no productivas.

También defiende eliminar la retroactividad en el cómputo de los años de rotación y la posibilidad de que se compute como rotación que un año se haya puesto un cultivo secundario sin que se haya hecho uso en los dos años anteriores.

Igualmente, solicita permitir laboreo vertical entre la cosecha y el 1 de septiembre y permitir abonado en verde en ese periodo.

Planas dijo hoy que España también defiende que "se elimine o limite el uso de fotos georreferenciadas, que son un instrumento que es muy complejo de utilización hoy por hoy".

Otra de las medidas de simplificación exigida por Planas ya la propuso la Comisión Europea el jueves pasado.

Se trata de la disminución del 50 % en el número de controles sobre las explotaciones de menos de diez hectáreas, que en el caso de España supondría que un 55 % de los declarantes quedaría exento de la comprobación de las condiciones vinculadas a la condicionalidad de la PAC.

Por otro lado, Planas apuntó que España hoy va a reclamar la necesidad de "un nuevo gran pacto europeo por nuestros agricultores y por nuestro medio rural".

"Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo" en la agricultura y ganadería, comentó Planas, y dijo que el sector primario "en muchas ocasiones lo vive como si fuera un padecimiento".

En este sentido, argumentó que "más que ser actores, sufren de la aplicación o perciben con sufrimiento la aplicación de determinadas medidas".

"No es así. El luchar contra el cambio climático, el preservar el suelo, la biodiversidad, en definitiva, la rentabilidad de las explotaciones, es un elemento positivo, pero tenemos que hacerlo de la mano de nuestros agricultores y ganaderos", expuso. EFECOM

