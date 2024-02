Moyano: “Es una salvajada estar 14 jornadas sin ganar”

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 26 feb (EFE).- Nacho Moyano, entrenador del Frigoríficos del Morrazo, no escondió su preocupación por la racha de 14 partidos sin ganar que atraviesa su equipo en la liga Asobal, competición en la que completará una vuelta sin vencer en caso de no hacerlo este domingo en la pista del Anaitasuna.

“Todos los días nos levantamos para seguir peleando, para seguir trabajando y para que un día la moneda caiga de nuestro lado. Es una auténtica salvajada estar 14 jornadas sin ganar, así que por nuestra cabeza no pasa otra cosa que ganar en Pamplona”, afirmó.

Una racha negativa que Moyano entiende que puede estar afectando “mentalmente” a sus jugadores en los últimos meses, en los que ha dejado escapar cuatro victorias que tenía en su bolsillo ante Torrelavega, Atlético Valladolid, Puerto Sagunto y BM Nava.

“Nos está faltando cerrar los partidos. En muchos partidos hemos sido muy superiores al rival durante muchas fases pero esos atascos que sufrimos nos están lastrando mucho”, analizó.

En este sentido, el preparador del Frigoríficos ve “inexplicable” que haciendo “las mismas cosas y con los mismos jugadores” su equipo se atasque en ataque y cometa errores “imperdonables” en la máxima categoría.

“Tenemos que seguir exigiéndonos el reducir esos errores no forzados porque es lo que nos está matando en esos momentos malos”, manifestó Moyano, que está pendiente de la evolución del portero caboverdiano Elcio Carvalho, que no pudo jugar ante el Nava por una lesión muscular en el cuádriceps. EFE

