Más Madrid publica en su web "por obligación moral" 198 actas de inspecciones de la Policía en residencias

Más Madrid ha publicado en la página web y "por obligación moral" las 198 actas de inspecciones de la Policía Municipal de la capital en residencias de mayores durante la pandemia. Es un paso para poner las actas "a disposición de toda la ciudadanía" y frente a lo que ha hecho el PP, "que las ha querido ocultar", ha avanzado el grupo municipal abanderado por Rita Maestre en un comunicado. Se trata de informes elaborados durante las primeras semanas de la pandemia por policías municipales del Servicio de Inspección y Evaluación de Servicios "que acreditan el abandono de la Comunidad de Madrid a estos centros y sus personas internas y la aplicación de los 'Protocolos de la Vergüenza' que impidieron derivar a mayores enfermos a hospitales". DETERMINAR "LAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS" "No son las únicas, son las que tenemos y deberían ser públicas y notorias pero no lo hacen (en el PP) por su política de oscurantismo y crueldad con la que pretenden pasar página sin entender qué sucedió", ha alegado Rita Maestre en rueda de prensa. La jefa de la oposición ha cuestionado que la Comunidad de Madrid "dijera que era dificilísimo" analizar las actas para su posterior publicación, algo que ha hecho Más Madrid "en pocos días". Maestre se ha dirigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "responsable de esos policías municipales", para que actúe porque "no puede pasar página" sin más "de uno de los actos más duros" vividos. Lo que busca Más Madrid es "de las responsabilidades públicas que pueda haber habido". Más Madrid indica que el papel del alcalde es igualmente controvertido "puesto que se tratan de actas de funcionarios municipales, es decir, él mismo fue conocedor del horror vivido aquellos meses en las residencias y aún hoy es tan responsable como Ayuso de prolongar el dolor añadido que soportan las familias por no poder acceder a más información". BERGEROT VE "UN PATRÓN DE ABANDONO" Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha insistido en que estas actas lo que muestran son un "patrón de abandono a los mayores en los peor de la pandemia". "Seguimos viendo cómo se va poniendo encima de la mesa información y aún así el Partido Popular no quiere que hablemos del tema, no quieren dar explicaciones", ha reprochado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas. Al hilo, ha asegurado que las "cosas siguen de la misma forma" y ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantener la concesión a empresas que tienen problemas de "limpieza, de comida podrida, de impagos a los trabajadores o un brote de gastroenteritis". TESTIMONIOS 'No se han realizado pruebas ni a los trabajadores ni a los residentes' o 'Solicitaron servicio de desinfección a la Comunidad de Madrid no obteniendo respuesta alguna' son algunos de los testimonios recogidos al personal de las residencias de mayores en la ciudad de Madrid por la Policía Municipal durante los peores momentos del Covid-19, en los meses de marzo y abril de 2020. Más Madrid ha puesto el foco en las "7.291 personas mayores internas en residencias que fallecieron en la Comunidad de Madrid a causa del Covid-19". Según han denunciado sus familias y el entonces consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (CS), "en esta alta mortalidad pudo haber sido clave la aplicación de los llamados 'Protocolos de la Vergüenza', órdenes dictadas por el Ejecutivo autonómico para impedir que los mayores residentes fueran trasladados y atendidos en hospitales". "La existencia de estos protocolos queda acreditada por lo atestiguado en las actas que publicamos, entre otras deficiencias y señales del abandono que sufrieron las residencias por parte del gobierno Ayuso", han insistido.