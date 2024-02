Maroto apunta a Sánchez en el 'caso Koldo': "Sacrificó a Ábalos, ejecutor de sus políticas, y ahora calla ¿qué esconde?"

El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha apuntado hoy al máximo responsable del Gobierno central, Pedro Sánchez, en el 'caso Koldo' al cuestionar el por qué "sacrificó al ejecutor de sus políticas, a su mano izquierda", en referencia al exministro de Transporte, José Luis Ábalos. "¿Qué esconde Sánchez? Si hay una trama, ¿hasta dónde llega?", son algunas de las preguntas que lanzado durante su participación en Valladolid en la Jornada del Club de Prensa 'Conversaciones Políticas', organizadas por El Mundo Diario de Castilla y León, minutos antes de conocerse la decisión de la Ejecutiva del PSOE de exigir a Ábalos entregar su acta de diputado y plantear que el Congreso investigue la compra de mascarillas. Maroto ha querido poner en contexto los hechos asociados a este caso, al recordar que había un ministro "todopoderoso" como Ábalos, "como lo es Bolaños hoy", que resolvía todos "los trapos sucios" pero que fue "fulminantemente destituido de la noche a la mañana". "Se cargó a Carmen Calvo, a Iván Redondo y a Adriana Lastra, era el ejecutor de sus políticas y, de repente, desaparece", ha relatado. Al hilo de estas palabras, ha cuestionado el "silencio" de Sánchez. "¿Por qué calla? Si sabía todo, ¿por qué no tomó ninguna decisión?, ¿es más importante que prevalezca su seguridad y no descubrir el paste?", ha insistido. En este punto, ha hecho referencia a las palabras del exministro este fin de semana y en las que aseguraba no entender que se le exigiera "tanto a él si en el actual Gobierno había muchas cosas peores" de las que se le están acusando. "¿Por qué han estado tapándose todos estos meses?", ha reiterado para admitir que Sánchez tiene la "habilidad" de tapar "un escándalo con otro mayor" en semanas. "A mí no me preocupa poner etiquetas de si esta es o no la peor crisis de Sánchez, me preocupa la higiene democrática de mi país", ha argumentado, para advertir que todos estos "escándalos no parten de cero". "Todavía está sin explicar si es el Gobierno marroquí o no, quien tiene datos personales o de su mujer o no y en qué consisten esos datos y qué decisiones ha tomado como presidente del Gobierno para que no se desvele esa información. Son casos distintos pero que guardan una similitud. Yo sé cosas que sabes tú y para que no pase nada yo actúo en consecuencia", ha apuntado para tildar la situación de "falta de higiene democrática, de falta de ética democrática". Cuestión que, a su juicio, el Partido Popular está obligado "a denunciar y a ser vehemente". "Creo que el Partido Popular tiene que serlo, tiene que hacerlo porque es nuestra responsabilidad", ha concluido.