Maroto acusa al Gobierno de "retorcer" conversaciones de Feijóo sobre amnistía: "El resultado se vio en Galicia"

El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha acusado al PSOE de "retorcer las conversaciones" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo mantuvo con en una comida con un grupo de periodistas, sobre la amnistía, algo que, a su juicio, no ha funcionado. "El resultado se ha visto en las elecciones de Galicia", ha zanjado. Maroto, en declaraciones realizadas en Valladolid durante la Jornada del Club de Prensa 'Conversaciones Políticas', organizadas por El Mundo Diario de Castilla y León, ha asegurado que había una situación "orquestada" desde el Gobierno. "Cuando Bolaños --en referencia al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, diseña una frase y se la hace repetir a todos los ministros sin excepción, eso es porque hay algo premeditado ahí, está orquestado. Esto da pistas de qué es lo que les pone a ellos realmente nerviosos", ha argumentado. Así, ha explicado que el centro derecha no se ha creído la versión "torticera y retorcida" del Gobierno, al igual que no creen que el PP "pierda la perspectiva de cuál es el rumbo" y el resultado de todo esto, ha asegurado, es la mayoría absoluta en Galicia. En este punto, ha calificado de "inevitable en ocasiones" tener una conversación "con el que piensa distinto y preguntarle". "De ahí a hacer una concesión pues hay una enorme diferencia", ha zanjado.