Lobato reivindica el "nivel de ejemplaridad" del PSOE frente a PP tras pedir Ejecutiva a Ábalos que entregue su acta

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reivindicado el "nivel de ejemplaridad" del PSOE frente al PP tras la petición de la Ejecutiva Federal al exministro de Fomento José Luis Ábalos de que entregue el acta de diputado en el Congreso a raíz del conocido como 'Caso Koldo'. "Dentro de esa ejemplaridad que exige el PSOE, se plantean este tipo de decisiones que, ya digo, que pueden ser injustas desde el punto de vista personal, jurídico, legal, pero que responden políticamente a ese nivel de ejemplaridad que nos ponemos a nosotros mismos", ha lanzado Lobato en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Preguntado por si esta renuncia sería lo necesario para e partido ante la ofensiva política 'popular' alrededor de este tema, ha negado que los socialistas "tomen decisiones" por "peticiones del PP" sino que todo radica en el "listón de ejemplaridad". Este requerimiento de la Ejecutiva nacional del partido se ha tomado "por unanimidad" esta mañana y la portavoz de la formación, Esther Peña, ha reclamado que lo haga en "las próximas 24 horas". Para Lobato los socialistas "ponen encima de la mesa la ejemplaridad" ante al corrupción y por ello está orgulloso de que el PSOE "no se compare" con los 'populares'. "No nos comparamos, tenemos nuestro listón propio y forma parte de ver una manera de ver las cosas", ha insistido Lobato. La portavoz del partido a nivel nacional, Esther Peña, se ha mostrado esta mañana convencida de que Ábalos actuará "en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista" y "el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio" exministro. No ha aclarado sin embargo quién le ha trasladado a Ábalos esta decisión aunque ha señalado que "varias personas" han hablado con él en los últimos días. Remarca que la entrega del acta es una decisión que tiene que tomar él, "fruto de una reflexión personal" y se ha mostrado totalmente convencida de que hará "lo mejor para el Partido Socialista". En esta misma línea, indica que la decisión acaba de producirse y se estaba trasladando a Ábalos al tiempo que se producía la rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz. Por tanto todavía no saben qué posición adoptará el también exsecretario de Organización del PSOE y será "dentro de 24 horas" cuando puedan analizarla.