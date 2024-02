'La pasajera' de Weinberg llega por primera vez a España frente a la brutalidad del pasado

Madrid, 26 feb (EFE).- En un barco rumbo a Brasil el destino hace coincidir a una carcelera de Auschwitz con una de sus prisioneras. Silenciado durante años por la censura, este relato que alimenta la ópera 'La pasajera', de Mieczyslaw Weinberg, llega por primera vez este viernes a España con un mensaje frente a la brutalidad del pasado.

"Encontramos una mujer madura que se ha distanciado de esta experiencia terrible pero sin amargura, perdonando, pero que también dice que, si dejamos que estas voces sean silenciadas, corremos el peligro de repetir la historia, algo que resuena probablemente por el contexto que vivimos hoy", ha destacado este lunes en rueda de prensa la soprano Amanda Majeski, que encarna a la prisionera judía Marta.

Hasta el próximo 24 de marzo, ocho serán las funciones que acogerá el Teatro Real de esta coproducción junto al Teatro Wielki de Varsovia, la English National Opera y el Festival de Bregenz, donde se representó por primera vez de forma íntegra en 2010, cuatro años después de su estreno semiescenificado en Moscú en 2006 y más de 50 de su composición, silenciada por la censura soviética.

"El de los judíos muertos no era un mensaje que interesara en la transmisión del ideario comunista y la grandeza de su victoria en la Segunda Guerra Mundial", han explicado este lunes en rueda de prensa los expertos que han indagado en la producción de Weinberg (1919-1996), que fue señalado por el régimen de Moscú por sus vinculaciones (su suegro fue incluso asesinado).

Todo ello a pesar de que de 'La pasajera' llegó a decir el propio Dmitri Shostakovich, gran amigo, admirador y divulgador de su obra, que era "una de las óperas más importantes del siglo XX" y "un himno a la humanidad de aquellos que, sometidos a la iniquidad, se levantaron frente al fascismo".

'La pasajera', una de las más de 150 piezas catalogadas de este compositor nacido en 1919 en Varsovia y fallecido en 1996 antes de poder verla representada, se basa en la novela homónima de la escritora Zofia Posmysz (1923-2022), quien como el propio compositor vivió el terror del holocausto en campos de concentración.

"Hoy en día se publica mucho sobre Auschwitz y es fácil caer en la explotación de aquellos hechos inconmensurables con la intención de darle más peso a una obra. Pero esta ópera fue creada por gente que realmente lo vivió y eso le da una autenticidad sin igual", ha destacado David Pountney, responsable de la dirección escénica.

Bajo su criterio, la acción se divide en varias zonas espaciales y temporales, con saltos al pasado y al presente de los personajes: la superior representa "el barco con la gente que piensa que ha dejado atrás el mundo sucio"; la segunda es "como un descenso a los infiernos de Auschwitz".

En ambas se encuentran los personajes de la citada soprano Amanda Majeski y el de la mezzosoprano Daveda Karanas, que desempeña el nada fácil papel de representar a la carcelera Lisa.

"No es un personaje fácil. He tratado de darle una perspectiva muy naturalista, la de que creció bajo el régimen de Hitler, cuando estaba claro de qué lado estaba la supremacía. Ella entra en Auschwitz para que su familia se sienta orgullosa y por convicción personal y no ve que lo que hizo está mal hasta el final", ha explicado la cantante griego-estadounidense.

Enfrente tendrá "una mujer fuerte, de increíble coraje y capacidad de liderazgo, pero sobre todo de esperanza y de amor, algo que nunca la abandona incluso cuando se ve privada de todo lo demás" y que, "a pesar de todo, no expresa ira u odio, sino reafirmación", ha destacado Majeski sobre su papel.

Para Mirga Grazinyte-Tyla, especialista y "gran admiradora" de la obra de Weinberg desde que hace diez años empezó a descubrirla como directora de orquesta, en el carácter del personaje de Marta reside una de las grandezas de esta ópera.

"Creo que Weinberg tenía el mismo punto de vista, que su objetivo no era culpar o señalar a alguien pese a todo el dolor y el sufrimiento, sino que cree que la esperanza y el amor pueden sobrevivir y ser más fuertes que la brutalidad dentro de nosotros", ha destacado la lituana.

Para ella, la "maestría compositiva" de este autor polaco va más allá de ser considerado "un embajador muy importante de la gran tragedia del siglo XX", con "un gran dominio de la instrumentación y de las melodías que lo colocan entre los mejores que han existido".

Así, el Teatro Real promete que, pese a la dureza del tema, con fragmentos duros, rabiosos y expresionistas, su música alterna con fluidez momentos sinfónicos altisonantes con otros camerísticos e intimistas, pasajes atonales y disonantes con melodías folclóricas que acompañan a las reclusas.

Por coherencia con esa variedad de registros que encerraban los campos de concentración, "y porque no podíamos dejar que los oficiales de las SS cantaran en el ruso original" en el que se escribió 'La pasajera', ha argumentado Pountney, en esta producción conviven hasta siete lenguas diferentes como el yiddish, el alemán, el polaco o el francés. EFE

