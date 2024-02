La Comunidad Valenciana lanza ayudas a los afectados del incendio de Campanar por cuatro millones

La Generalitat Valenciana ha lanzado un primer paquete de ayudas a los afectados del incendio de Campanar por un valor total cercano a los cuatro millones de euros, que incluirán hasta 10.000 euros atender las necesidaes básiicas y urgentes de los afectados, hasta 1.500 mensuales para alquiler y exenciones fiscales para quienes decidan comprar una casa nueva. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una rueda de prensa tras el pleno del Consell extraordinario en el que se han aprobado estas ayudas en la forma de un acuerdo y un decreto y mantener una reunión de coordinación con el Ayuntamiento de València. Ambos se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana esta misma noche. Mazón ha precisado que habrá un primer paquete de medidas para gastos de primera necesidad al que se destinarán 1,38 millones de euros y un segundo que incluirá las ayudas al alquiler de hasta 2,48 millones. A estas ayudas directas habrá que sumar el impacto económico de las gratuidades de transporte público y las reducciones fiscales que se aplicarán a los afectados, entre otras. El jefe del Consell, que ha agradecido la visita estar tarde Sus Majestades los Reyes, ha indicado que los afectados no tendrán que realizar ningún trámite extraordinario para recibir estas ayudas, que se tramitarán directamente desde el Punto de Atención a los afectados en Tabacalera, desde donde se tramitará también el certificado eletrónico. Las medidas se irán desarrollando entre las consellerias de Presidencia, Igualdad, Hacienda, Educación, Sanidad y Territorio. De este modo, para hacer hacer frente a la pérdida de bienes de primera necesidad se concederán ayudas por valor de 6.000 euros has un máximo de 10.000 euros en función de los miembros de la unidad familiar. Asimismo, las ayudas directas para hacer frente a los gastos de alquiler de vivienda oscilarán entre los 1.000 euros y los 1.500 euros en el mes y por una duración máxima de un año para propietarios de la vivienda afectada y de tres meses para los inquilinos, mientras que los que quieran adquirir un nuevo inmueble tendrán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 0% y habrá una exención definitiva de las dos últimas anualiddaes del cánon de saneamiento. También se impulsarán medidas para la reubicación preferente en residencias y centros de día de las personas dependientes; los niños tendrán escolarización preferente si las familias cambian de residencia; habrá transporte público gratuito durante un año y Sanidad tramitará desde mañana de oficio una nueva tarjeta SIP a todos los afectados. Las ayudas que se articulan en la ejecución del presente acuerdo son compatibles entre sí y complementarias con las indemnizaciones que las personas beneficiarias puedan obtener de los seguros que tengan contratados. Las ayudas de primera necesidad se abonarán en un pago único por medio de cheque bancario nominativo o transferencia bancaria. "Los afectados no van a tener que realizar ningún trámite ni de solicitud ni burocrático, más allá de su propia identificación", les ha tranquilizado. Por otra parte, ha reclamado "no espectular tanto" sobre las causas de la propagación "tan rápida y cruel" del incendio y ha señalado que esperarán a tener una certificación precisa de con qué materiales se había contruido la fachada de edificio, así como con qué estaban mezclados y ensamblados para "saber a qué nos estamos enfrentando". Así, ha destacado que la Conselleria de Vivienda ya ha preparado un grupo de expertos, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista regulatorio y de inspección, en coordinación con el Ayuntamiento, para poder adoptar las decisiones oportunas una vez se tenga le informe dentro de sus competencias o, en su caso, elevar a las Administraciones correspondientes las recomendaciones más inmediatas. "TODOS CONTRA EL OLVIDO SOCIAL" Por último, Mazón ha realizado "una reflexióLa Generalitat lanza ayudas a los afectados del incendio de Campanar por cuatro millones de euros n general" para que los damnificados no caigan en "el olvido social": "Ahí estamos todos y ahí deberemos de estar todos". Asimismo, ha agradecido la labor de todos los servidores públicos que "siguen jugándose la vida y siguen arriesgándolo todo" y ha tenido unas palabras en especial para el personal del 112. Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que "hoy es un día importante en esta fase en la que intentamos desde las Administraciones ser la red de seguridad" para todos los afectados y ha resaltado que las medidas aporbadas son "muy necesarias". En esta línea, ha recalcado la importancia de la buena coordinación con la Generalitat y de haber habilitado un único punto de atención para "tramitar todas las ayudas y toda la asistencia". Asimismo, ha agradecido la solidaridad "abrumadora" de los valencianos.