Govern Armengol defiende, en pleno 'caso Koldo', que contrató mascarillas "fiándose de lo que decía el Gobierno"

El exportavoz del anterior Ejecutivo de Baleares, el socialista Iago Neguerela, ha sostenido que José Luís Ábalos "es el responsable político de lo que hacía un asesor suyo cuando él era ministro de Fomento", asegurando que "esta comunidad lo pasó muy mal y lo único que hizo fue contratar mascarillas, fiándose de lo que decía el Gobierno" central. Así ha reaccionado el exportavoz del Gobierno socialista presidido por Francina Armengol después de que la Ejecutiva del PSOE haya decidido solicitar a Ábalos que en un plazo de 24 horas entregue su acta de diputado a raíz de las informaciones sobre el llamado 'caso Koldo', mostrándose de acuerdo con esta solicitud porque "hay responsabilidad política". En cualquier caso, el actual portavoz de los socialistas baleares ha defendido que el anterior Ejecutivo actuó desde la "máxima legalidad y transparencia" en la contratación de mascarillas con la empresa vinculada al caso Koldo. En una rueda de prensa, Neguerela ha justificado el contrato con la empresa Soluciones de Gestión por que "partía de un pedido de mascarillas de 53 millones que realizó el Gobierno de España, que fue el que comparte con gobiernos de Baleares y Canarias, que había un cupo para poner a disposición de estas comunidades". Y, ha añadido, "es el IBSalut el que lo gestiona", con "la confianza y seguridad de hacerlo a través de la Administración". El portavoz socialista ha recordado que el contrato fue fiscalizado tanto por la Oficina Anticorrupción como por la Intervención de la Comunidad Autónoma, en un informe que, según ha apuntado, "deja claro que se hizo todo de forma adecuada". Además, en cuanto al procedimiento de reclamación a la empresa, tras que se detectara que las mascarillas recibidas por la comunidad no eran FPP2, el socialista ha valorado que "fue el anterior Govern el que lo inició". "Esto parece que se ha convertido en una cuestión de plazos, en la que todo el mundo quiere saber por que éste procedimiento se inició en el mes de marzo de 2023 y no antes; cuando lo importante es que se hizo dentro de la legalidad", ha dicho, recordando que la posibilidad de reclamar "prescribía en 2024" y con la actuación del anterior ejecutivo "este plazo se amplia". Por ello, ha comentado que a los socialistas les "gustaría saber cómo el PP ha continuado con esta reclamación", instando a los 'populares' a "que lo enseñen" porque, ha añadido, "la directora de Gestión y Presupuestos del IBSalut saliente informó del procedimiento de reclamación a los actuales jefe de Servicios Jurídicos y de Contratación del Servicio de Salud, en el traspaso de carteras". Iago Negueruela ha avanzado asimismo que el anterior Govern fue "el único" de todas las comunidades que reclamó el retorno del dinero a la empresa cuestionada por la compra de material sanitario durante la pandemia, teniendo en cuenta que "los procedimientos administrativos son complejos y que se hizo cumpliendo con estos". "No entiendo porque se intenta calumniar a un Govern que intentó salvar el mayor número de vidas posibles", ha manifestado, pidiendo "no hacer cortinas de humo" porque "los mismos que quieren cerrar la Oficina Anticorrupción en Baleares quieren abrir una investigación en la CCAA, cuando la Audiencia no investiga aquí a nada ni a nadie". Así, y después de negar "contactos verbales" para la contratación de mascarillas con Soluciones de Gestión, explicando que las primeras comunicaciones se hicieron "a través de correo electrónico el 25 de abril del año 2020" y, también que hubiera presiones al anterior ejecutivo para que este no iniciara el procedimiento de reclamación a la empresa, ha acusado a la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, de "filtraciones interesadas y parceladas a determinados medios de comunicación" y le ha pedido que lleve a cabo "una conducta ética" por que este es "un tema serio" y "si se da información esta debe ser íntegra y desde la total transparencia". El portavoz socialista ha anunciado así que durante el pleno de este martes en el Parlament pedirá a Prohens por toda la información que sale en relación con esta compra de material sanitario. Los socialistas "estamos muy tranquilos y exigimos al Consolat del lodo que deje de filtrar de forma interesada, que ponga a disposición el expediente completo y que el Govern se persone en todo el proceso hasta las últimas consecuencias", ha dicho Negueruela. En este sentido, cabe apuntar que la presidenta Marga Prohens ha anunciado este mismo lunes, en una rueda de prensa en Pollença, que la Abogacía de la Comunidad Autónoma está preparando la documentación preceptiva para que el Govern se persone en el procedimiento penal abierto por el caso Koldo como acusación y parte afectada. "Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos dado las respuestas necesarias y nos gustaría que el PP hiciera lo mismo, teniendo en cuenta los diferentes temas en el que está inmerso este partido en nuestras islas y de los cuales de momento no han dicho nada", ha insistido Negueruela. Además, el portavoz ha querido dejar claro que los socialistas son "los primeros en pedir que todo se aclare cuanto antes mejor, que se llegue a las máximas consecuencias y que la justicia aplique las medidas que entienda que se han de aplicar, si alguien se ha enriquecido ilícitamente en el peor momento de la pandemia". "Nosotros siempre hemos actuado desde la máxima legalidad y transparencia, teniendo en cuenta que no hay ninguna investigación sobre el Govern anterior ni ninguna sombra de duda", ha añadido. Negueruela ha reivindicado finalmente el orgullo del trabajo hecho en la pandemia porque "Baleares fue la comunidad con menos mortalidad y pedimos todo el material que pudiéramos conseguir porque era un momento en el que había sanitarios protegiéndose con bolsas de basuras, con una falta de material evidente aquí y en todo el mundo". SOBRE LA PETICIÓN A ÁBALOS DE QUE ENTREGUE SU ACTA DE DIPUTADO POSIBILIDAD DE QUE EL CONGRESO INVESTIGUE LA COMPRA DE MASCARILLAS Asimismo, y después de que Vox haya solicitado la creación de una comisión que investigue la compra de mascarillas en el Parlament, el portavoz del PSIB-PSOE ha abierto la puerta a esto pero, ha precisado, "que se haga donde toca, en el Congreso de los Diputados". Negueruela ha pedido que la investigación se lleve a cabo en Congreso para que "se vea toda la trama, en conjunto, porque la Audiencia Nacional es precisamente lo que investiga". "No se investiga a nada, ni a nadie de Baleares", ha insistido.