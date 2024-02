El Rey asegura que la transformación digital es un "reto" para la economía y los gobiernos

El Rey Felipe VI ha asegurado este domingo que la transformación digital es un "reto para todas las esferas" de la economía y de los gobiernos y que se debe afrontar. Lo ha dicho en Barcelona durante su discurso en la cena oficial del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. BIENVENIDA AL PRESIDENTE DE PARAGUAY También han participado en la cena el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de GSMA, Mats Granryd, y ha estado el presidente de Paraguay, Santiago Peña, entre otros. El Rey ha tenido una mención especial para Peña, con quien se reunirá esta próxima semana en Madrid durante su visita de trabajo a España: "Nos alegra y nos honra su presencia". El Rey ha constatado los debates sobre si la sociedad está preparada para la aparición de nuevas tecnologías y ha constatado también una "falta de conocimiento", aunque ha destacado que la velocidad de la innovación puede resultar abrumadora. Ha subrayado la necesidad de que cualquier paso que se realice, debe permitir "preservar la seguridad individual y los derechos de cada ciudadano y, en definitiva, de la sociedad en conjunto". DISCURSO EN INGLÉS, CASTELLANO Y CATALÁN En el discurso, realizado en inglés, castellano y catalán, el Rey ha añadido que se debe reforzar la transformación digital para mantener el crecimiento e impulsar la competitividad de la economía. INTELIGENCIA ARTIFICIAL El Rey ha detallado que el sector tecnológico tiene diversos retos, como el rol de la inteligencia artificial (IA), que ha dicho que debe ser el impulsor de la innovación, la eficiencia y el crecimiento en todos los sectores de la economía. Además, ha señalado que la tecnología 5G y las futuras generaciones de móviles estarán "totalmente integradas" con la IA. Felipe VI ha asegurado que otro reto de la industria es la presión para expandir el ecosistema móvil y que trabaje conjuntamente para "garantizar que las redes son más adaptables, automatizadas, rentables y seguras". FELICITACIÓN AL MWC El Rey ha destacado que el MWC convierte a Barcelona "en el centro internacional de las tecnologías móviles" durante unos días, algo que ha asegurado que está avalado por las cifras del congreso. "Enhorabuena. No es fácil superarse cada año. Y vosotros los estáis logrando", ha dicho dirigiéndose a los organizadores del evento. Ha señalado que el MWC es el "punto de encuentro imbatible" para todos los actores del sector y para todos aquellos interesados en el futuro de la tecnología. Felipe VI también ha hecho mención al 4 Years From Now (4YFN), que ha señalado que llega a su décima edición y que es "la mayor feria en España para emprendedores digitales y startups".