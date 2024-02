El recuento del voto de la emigración arranca este lunes y podrá hacer variar un escaño en Ourense

El recuento de los votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) arrancará este lunes, día 26 de febrero y podrá hacer variar un escaño en la provincia de Ourense, donde el PSOE podría lograr un segundo diputado a costa del PP o del BNG. En concreto, según los datos de la Junta Electoral, unos 29.300 gallegos han emitido su voto desde la emigración, de los cuales casi 6.150 lo han hecho con destino a la provincia de Ourense, la única en la que un escaño podría variar toda vez que el Partido Socialista se quedó a 112 sufragios de obtener un segundo escaño. La provincia de A Coruña es la que más votos recibe del exterior, con 10.924 papeletas emitidas; seguida por la de Pontevedra, con casi 8.826 sufragios. Por detrás se sitúa la de Ourense, donde las alrededor de 6.150 papeletas pendientes de recuento podrían mover el tablero dibujado el domingo en beneficio del PSOE, toda vez que se quedó a 112 votos de obtener un segundo diputado por la provincia, que elevaría la representación de los socialistas en el Pazo do Hórreo a 10 parlamentarios. Por su parte, casi 3.300 personas residentes ausentes han votado en la provincia de Lugo. ARGENTINA, SUIZA Y FRANCIA El país que más votos emite es Argentina, con 7.900 votantes, siendo la provincia de A Coruña la mayor destinataria, con más de 2.700, seguida de Pontevedra con unos 2.400. Por detrás se sitúan Lugo y Ourense, con unos 1.300 cada una. Un total de 4.476 personas han emitido su voto desde Suiza. En concreto, 2.123 lo han hecho a la provincia de A Coruña, 377 a Lugo, 1.047 a Ourense y 929 a Pontevedra. Por su parte, 11 figuran como desconocida. Además, desde Francia han depositado su papeleta 2.331 personas, de las cuales 526 lo hacen en la provincia de A Coruña, 796 en la de Pontevedra, 720 en Ourense y 278 en Lugo. Desde Uruguay han votado unas 2.300 personas, siendo también las de Pontevedra y A Coruña las provincias que más reciben, con 1.231 y 737 sufragios. En tercer lugar se sitúa Ourense, con 212 y en cuarto Lugo, con 153. En los consultados de Venezuela se han contabilizado 1.840 votos, siendo en este caso también la provincia de A Coruña la que más recibe 589. Por detrás se sitúan Ourense, con 556; Pontevedra, con 473 y Lugo, con 222. EL RECUENTO NO AFECTARÁ A LA MAYORÍA DEL PPDEG Si bien un escaño podrá bailar en Ourense, un posible cambio en el reparto de diputados no afectaría a la mayoría absoluta del PP. Y es que en las elecciones del 18 de febrero, los populares encabezados por Alfonso Rueda se hicieron con 40 diputados, dos más de los necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo.