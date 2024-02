El PSPV defiende que Ábalos debe acatar la "dolorosa" decisión de Ferraz y dejar su escaño

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha defendido que el diputado socialista por Valencia José Luis Ábalos debe cumplir con la decisión "dolorosa y firme" de la Ejecutiva Federal y dejar su acta en el Congreso. "Ferraz tiene la última competencia y lo que lo que dice debe ser acatado, nosotros no tenemos nada más que decir", ha manifestado después de que la Ejecutiva Federal del PSOE haya decidido por unanimidad solicitar al exministro la entrega de su acta en las próximas 24 horas a raíz del caso que implica a su exasesor Koldo García en una trama de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tras remarcar que en el PSPV no están para valorar "actitudes personales" ni quieren opinar si fallaron al situar a Ábalos como 'número dos' en las elecciones del 23J, el también síndic socialista en Les Corts ha subrayado que "se ha actuado cuando se tenía que actuar y de manera absolutamente ejemplar". Es más, ha sostenido que no hay ningún partido político en España que "tome decisiones de esta trascendencia y ejemplaridad". "Me gustaría ver al Partido Popular actuar de la misma manera", ha aseverado a preguntas de los periodistas. Por tanto, Muñoz ha rechazado "lecciones políticas" del PP respecto a la corrupción y "especialmente en la Comunitat Valenciana", ya que ha recalcado que es "el partido más corrupto de la historia de España": "No es una fuente de derecho aquel que ha sido condenado por ser una banda organizada".