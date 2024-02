El PP pide a Armengol explicar si medió con Ábalos y por qué tardo tres años en reclamar a la empresa del caso Koldo

El portavoz parlamentario del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha acusado a la exlíder del Gobierno balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, de estar "escondida" con el 'caso Koldo', pidiéndola explicaciones sobre si medió directamente con Koldo García o con el exministro Ábalos, por qué tardó tres años en reclamar a la empresa, por qué tardó un año tras la caducidad de las mascarillas en efectuar la reclamación "y por qué no formalizó la reclamación hasta el último día del anterior Govern". Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha denunciado que "la expresidenta del Govern y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, lleva cinco días siguiendo la táctica de la avestruz, escondida, sin dar explicaciones sobre la compra de mascarillas en Baleares". "Ni Armengol ni nadie del PSOE en Baleares han contestado a las preguntas que todos nos hacemos", ha lamentado. Así, "no acusamos a nadie de nada, pero el silencio de Armengol dice ya más de lo que pueda llegar a verbalizar ella", ha afirmado el portavoz de los 'populares' en la Cámara Autonómica mientras que ha destacado que "el Govern de Prohens con la decisión de personarse en la causa demuestra que irá hasta el final para tener todas las respuestas y defender los intereses de Baleares". Por ello, Sagreras ha insistido en que, en su opinión, "Armengol tiene que dar la cara y explicar quién y cómo se puso en contacto la empresa vinculada a la trama investigada con su Govern, si medió directamente con Koldo García o con el exministro Ábalos, por qué tardó tres años en reclamar a la empresa, por qué tardó un año tras la caducidad de las mascarillas en efectuar la reclamación y por qué no formalizó la reclamación hasta el último día del anterior Govern". "Consideramos que es ella quien debe dar las explicaciones porque era la máxima responsable del anterior Govern. En Baleares, todo el mundo sabe que en las consellerias del anterior ejecutivo, especialmente en las socialistas, no se movía un papel sin que ella fuera consciente o diera la orden; y, además, como secretaria general era el enlace entre el Partido Socialista de Baleares y el PSOE, del que, entonces, uno de los máximos responsables era Ábalos, el entorno del cual es el presunto responsable de la trama", ha explicado Sagreras, añadiendo que como tercer máxima autoridad del país que es en la actualidad, "aunque ya va tarde, debe dar explicaciones" porque "los ciudadanos nos merecemos máxima transparencia". "A la señora Armengol la engañaron o se dejó engañar", ha creído el portavoz del PP, quien ha apuntado a que el anterior Govern "hizo una compra inicial de mascarillas y, después, montó el expediente". Todo, ha añadido, "a una empresa, cuyo administrador único ya estaba investigado por Anticorrupción, y que no tenía actividad de compras de mascarillas ni antes ni después de la pandemia". "Lo que está claro", en todo caso, según el 'popular' Sebastià Sagreras "es que hubo presiones a los gobiernos para que se dejara de reclamar la diferencia --de 2,6 millones, en Baleares-- por las mascarillas defectuosas y el anterior Govern dejo de hacerlo". Pues, al contrario de lo que dice el portavoz del PSIB-PSOE, que se refiere a un documento del 20 de marzo de 2023 de inicio del procedimiento de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión, el del PP asegura que "el documento al que se refiere el socialista, no es una reclamación es un oficio que está fuera del expediente". "Creemos que los socialistas deberían haber iniciado la reclamación desde el principio, pero es que, además, tuvieron más oportunidades, cuando detectaron que las mascarillas habían caducado o cuando la Guardia Civil intervino en oficinas de la Conselleria y del IBSalut en el mes de julio del año 2022. Entendemos, por tanto, que el PSIB no cumplió su trabajo y dejo en muy mal lugar la posiblidad de reclamar y recuperar el dinero", ha insistido Sagreras. Asimismo, sobre las palabras del portavoz socialista afirmando que "la directora de Gestión y Presupuestos del IBSalut saliente informó del procedimiento de reclamación a los actuales jefe de Servicios Jurídicos y de Contratación del Servicio de Salud, en el traspaso de carteras", Sagreras ha dicho que esto a él "no le consta". En todo caso, y preguntado por la posibilidad de que en el Parlament, como pide Vox, o en el Congreso, como han planteado los socialistas, se investigue la compra de mascarillas ha incidido en que lo que quieren los 'populares' es que Francina Armengol dé explicaciones "antes de" ellos "tomar las decisiones oportunas". "Esperaremos a esta respuesta de la socialista para terminar de decidir las iniciativas parlamentarias que llevaremos a cabo desde el PP o a las que daremos apoyo", ha insistido, desde la "tranquilidad" de que "el tema está judicializado por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, que son los que saben, y que el actual Govern ya ha anunciado que se personará como acusación para dirimir responsabilidades e intentar recuperar el máximo dinero posible". Y, por último, sobre que el PSOE exija a Ábalos entregar ya su acta de diputado, Sagreras ha considerado que el hecho de que "el máximo responsable político de esta trama tenga que dimitir es lo esperable". Ahora bien, lo ve "insuficiente como para que se deje de hablar del tema". "Para eso, es necesario que se acabe de investigar, depuren responsabilidades y que Baleares pueda recuperar el dinero perdido en la compra de mascarillas defectuosas".