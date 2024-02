El PP creará una comisión de investigación el Senado sobre 'caso Koldo' y citará a Sánchez, Armengol, Torres o Illa

El PP ha registrado este lunes una petición de creación de comisión de investigación en el Senado --donde cuenta con mayoría absoluta-- sobre el denominado 'caso Koldo', relativo a presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos y en la que prevé citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es más, los 'populares' quieren llevar a esa comisión del Senado a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol; el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Victor Ángel Torres; y el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa; los actuales ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes); así como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros. Una hora antes, la portavoz del PSOE, Ester Peña, había anunciado ante la prensa que de "manera inmediata" el Partido Socialista va a registrar en el Congreso una comisión de investigación para "analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus". EL PP "NO SE FÍA EN ABSOLUTO" DE LA INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO Sémper ha justificado esta comisión en el Senado porque su partido "no sea fía en absoluto" de una comisión de investigación en una institución, "cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama". Por eso, el Grupo Popular aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar la investigación parlamentaria en el Senado. Asimismo, los 'populares' están estudiando también crear comisiones de investigación en los parlamentos de las comunidades implicadas en esta investigación a Koldo García, exasesor de Ábalos, al igual que ya ha pedido Vox. "Entre las posibilidades que están sobre la mesa, está la de constituir también comisiones de investigación en los Parlamentos autonómicos, donde pueda haber indicios de que esta tama actuó", ha abundado. Al ser preguntado expresamente si el PP llamaría a Pedro Sánchez a comparecer en esa comisión del Senado, Sémper ha explicado que tendrán que acudir a la misma "todos quienes tenían responsabilidades políticas en aquella época", "empezando" por el presidente del Gobierno y "llegando al señor Illa". "Por supuesto que sí. Y tendrán que aclarar cuál fue el funcionamiento, la información que tenían, cómo actuó la Administración...", ha asegurado, para agregar que las comisiones de investigación "estudian comportamientos de naturaleza política". CRITICA QUE SE "SEÑALE" A AYUSO POR SU HERMANO Además, Sémper ha criticado que el PSOE y el propio Sánchez desde Marruecos "señalase" al hermano de Isabel Díaz Ayuso cuando ese caso sobre compra de mascarillas fue archivado por la Fiscalía y Tomás Díaz Ayuso fue "declarado inocente". A su entender, se trata de manifestaciones "preocupantes o indignantes" en un "intento" del PSOE por que parezca que son todos "lo mismo" cuando el 'caso Koldo' es "algo muy serio" porque la pasada semana fueron "detenidas 20 personas en relación con esta trama" y están "hablando de que hay ministros implicados", así como "presidentes de Comunidades Autónomas supuestamente también salpicados". En este punto, el portavoz del PP ha emplazado al exministro de Transportes a que "lo cuente todo" en relación con esta presunta trama. "Quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Quiero pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación", le ha solicitado. "ÁBALOS LA PRIMERA FICHA, PERO NO LA ÚLTIMA" Además, Sémper ha afirmado que es "verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo". "Estamos convencidos de que el Partido Socialista hoy busca un cortafuegos en torno a Sánchez, pero el señor Ábalos, está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán", ha enfatizado. Según el dirigente del PP, están hablando de "una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del Gobierno y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares" y a varios ministerios. Por eso, ha dicho que "las responsabilidades no acaban" con Ábalos sino "que empiezan". El portavoz del PP se ha preguntado desde cuándo conocía Sánchez la trama corrupta y hasta qué punto "su equipo más cercano" estaba "involucrado". "Estamos convencidos de que Ábalos es la primera ficha, pero no la última", ha resaltado. UNA TRAMA CON "CORAZÓN" EN FERRAZ Y "CABEZA EN EL GOBIERNO" El dirigente del PP ha emplazado a Sánchez y a los afectados a dar explicaciones. "Una supuesta trama de corrupción con sobornos, mordidas y con ramificaciones en varios territorios, pero cuyo corazón está en Ferraz y cuya cabeza estaba en el Gobierno de España", ha aseverado. Así, Sémper ha explicado que el primer denunciante de esta presunta trama ha revelado que "informó de la misma en el año 2020 a Moncloa y al señor Sánchez a través de seis cartas, años en los que se produjeron las adjudicaciones". "¿Cómo es posible que se pongan de acuerdo tres ministros y dos ex presidentes autonómicos para cometer el mismo error, con la misma empresa y en cantidades semejantes en el mismo momento?", se ha preguntado. Sémper ha acusado al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de ser "quien protege y aúpa esta trama", recordando que son los mismos cabecillas del caso quienes protegieron los avales de Sánchez para llegar a la Secretaría General del PSOE. Asimismo, ha solicitado al PSOE que explique a qué se refiere Ábalos cuando dice que aquellos que están pidiendo su dimisión lleva a sus espaldas hechos más graves. "Llevamos años soportando un mensaje pancartero en torno a la limpieza y a la transparencia y es el momento de demostrarlo con explicaciones y claridad", ha apostillado. Finalmente, Sémper también ha recordado que Puente dijo en una entrevista que el cese de Ábalos "había sido raro y que chirriaba un poco". "?Qué quería decir el señor Puente?", ha preguntado el portavoz de los 'populares en rueda de prensa.