Ayuso acusa a Sánchez de ir a las elecciones del 23J "sabiendo" de la existencia del 'caso Koldo'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de presentarse a las elecciones del pasado 23 de julio "sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar", en relación a las investigaciones a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. "La Fiscalía Europea, según ha salido recientemente, tenía conocimiento de este caso desde junio del año pasado. Sánchez fue a las elecciones sabiendo que tenía un caso de corrupción que le iba a estallar", ha sostenido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. En este contexto, Ayuso ha recordado las circunstancias en las que el exministro José Luis Ábalos salió del Gobierno después de ser "la persona que aupó a Sánchez" en sus primarias. "Sospechosamente fue apartado de todos sus cargos dentro del Gobierno pero volvió a las listas el año pasado", ha deslizado a continuación. Según ha expuesto, el exministro "no ha hecho nada sin más, porque sí", sino que "esto evidentemente lo han conocido otros ministros" y "otros altos cargos del Gobierno" por lo que depende de cómo lo traten este hombre podrá o no "empezar a hablar, que sabe latín de todo". La presidenta regional ha sostenido que la salida de Ábalos es "muy probable" que guarde relación con este caso porque "no tiene sentido" tener a alguien en el Gobierno que a su vez sea el que tiene "más poder dentro del partido" y "le cortes la cabeza" tras una "crisis de gobierno" que él mismo realizó. "Quiero recordar que Sánchez cuando se presentó a las últimas elecciones sabía todo esto. Se presentó y dejó que Ábalos fuera en las listas", ha sostenido. NIEGA QUE SEA LO MISMO QUE CON SU HERMANO En cualquier caso, Ayuso ha asegurado que el 'caso Koldo' "nada tiene que ver" con el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a su hermano, recordando que fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción. En esta línea, ha sostenido que "todo esto no viene porque el PP quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había", sino porque, según ha dicho, la anterior dirección de Génova, con Pablo Casado a la cabeza quiso destruirla, según sus propias palabras. "No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta, y Sánchez se ampara en esa mentira para estar después de cuatro años injuriando a un ciudadano anónimo", ha denunciado. A TODAS LAS FISCALÍAS Con todo, Ayuso ha instado a todas las Fiscalías de España a que investiguen, "cada una en su correspondiente lugar", el llamado 'caso Koldo' sobre presunta corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia dadas las "ramificaciones" y "organismos" implicados. "A mí me sorprende que este hombre (Koldo García) haya salido a las pocas horas, mientras puede estar ahora mismo destruyendo pruebas... Así que ahora empiezo a entender todos los intereses de Sánchez con la Justicia", ha señalado. Ayuso ha augurado que todavía queda información por publicarse porque "no solo están saliendo ministros" sino "administraciones distintas" y organismos oficiales como "Adif, Renfe, Correos o Puertos" así como noticias sobre dinero fuera de España. A su parecer, en esto puede enmarcarse "el interés de Sánchez por controlar los órganos judiciales", en que "las fiscalías no puedan decir nada que no convenga al Gobierno" y en "la persecución directa a la separación de poderes" que se lleva a cabo. La jefa del Ejecutivo madrileño cree que el presidente está ahora mismo "secuestrado por estos casos" y también por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que le pide que "retuerce las leyes y que modifique el Código Penal" según los delitos que a él le convienen. "Está secuestrado y está siempre chantajeado por corrupciones y por corruptelas", ha sostenido. Ayuso ha considerado que cada día salen noticias que harían "caer" a cualquier Gobierno y ha aprovechado para presentar un documento, 'Balance de cien días para un Gobierno agotado', donde ha recogido "cien escándalos" que han tenido lugar en los primeros meses de la nueva legislatura.