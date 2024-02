Alegría reitera la necesidad de que el asturiano sea oficial para poder aprobar la especialidad docente

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reiterado a la consejera del ramo del Principado, Lydia Espina, que es necesario aprobar la oficialidad del asturiano para poder crear la especialidad docente de Lengua Asturiana y Literatura. A la reunión celebrada en Madrid han asistido también el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y la directora general de Evaluación y Cooperación, Mónica Domínguez, y allí Espina aprovecho para comentar a la ministra sus planes sobre la enseñanza del asturiano. En ese sentido, le ha recordado lo importante que sería poder crear la especialidad docente para lograr la estabilización de alrededor de 300 profesionales. Sin embargo, al igual que hizo en un encuentro semejante en 2022, al que también asistió la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, desde el ministerio alegaron "problemas jurídicos" para aprobar la especialidad de una lengua que no es oficial. La aprobación de la Especialidad Docente para el profesorado de Asturiano exige un cambio en los reales decretos de especialidades, que son competencia del Ministerio. En ellos, tendría que establecerse que se puede aprobar la especialidad docente para lenguas que aunque no son oficiales tienen protección legal y una política lingüística desarrollada por la comunidad autónoma, como es el caso de la lengua asturiana. ESPECIALIDAD DE ASTURIANO La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por la sociedad asturiana y por varias instituciones como la Junta General, la Consejería de Educación o el mismo Consejo Escolar del Estado, además de los principales sindicales educativos, viene siendo uno constante desde el año 2005. En el ámbito político, todos los partidos asturianos apoyan esta medida o, por lo menos, la han llevado en algún momento en su programa. Mismamente, en el 2009, el PP fue el que presentó en la Junta General una proposición no de ley para la creación de la especialidad docente de asturiano. El Parlamento asturiano aprobó en los últimos años varias resoluciones para que desde Madrid pusieran en marcha esta medida, aunque el PP suele votar en contra. En el 2014, el apoyo a la creación de la especialidad sumó a PSOE, IU, Foro Asturias y UPyD. En octubre del 2021, la Comisión de Educación y FP del Congreso aprobó, con los votos a favor de todos los grupos menos PP, Vox y Cs, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común, por la que se reclamaba al Gobierno a reconocer y crear la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.