Adelante llama a movilizarse contra la "barbaridad" de "intentar privatizar" la Plaza de España de Sevilla

Adelante Andalucía ha realizado este lunes, de la mano de su responsable de Organización, Néstor Salvador, un llamamiento a la "movilización" ciudadana contra la "barbaridad" que, en su opinión, supone la idea del gobierno local de Sevilla que dirige José Luis Sanz (PP) de "privatizar" la Plaza de España de la capital andaluza, que constituye "un símbolo de Sevilla y de Andalucía", según ha remarcado. En una rueda de prensa en Sevilla, el representante de Adelante se ha pronunciado así sobre la idea de cerrar el conjunto monumental de la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas que confirmaba este pasado domingo el alcalde hispalense. Néstor Salvador ha criticado que "privatizar un Bien de Interés Cultural es la nueva ocurrencia del Partido Popular que está saliendo en todos los medios de comunicación porque es una barbaridad", y ha remarcado que ese es "el modelo del PP", que pasa por "privatizar un espacio público" al que "no sólo van los turistas", sino al que acuden "los sevillanos y los andaluces a pasear, a hacer vida", como ocurre con "las plazas públicas", según ha abundado. El representante de Adelante ha considerado que la propuesta del alcalde de Sevilla es "un ataque directamente a la ciudadanía" de esa capital, y "supone un paso más en la expulsión de la ciudadanía para uso de un turismo masivo que está destruyendo las ciudades". Néstor Salvador ha señalado que ya se dio "un primer paso en verano" para esa "privatización" de la Plaza de España con la idea de instalar un "festival permanente" de música que "limita la entrada de la plaza sólo a la gente que compra entrada" para ese evento, y ha considerado que la propuesta conocida este domingo es un "segundo paso" hacia ese objetivo de "privatización" y de "cerrar la Plaza de España para que se convierta en un sitio donde sólo pueda entrar la gente que paga". El representante de Adelante ha defendido que este "ataque tiene que ser respondido", y por eso ha realizado un llamamiento a que "la indignación que ha generado esta medida, tanto en las redes sociales como en la ciudadanía, se convierta en movilización contra la privatización de la Plaza de España y contra el modelo turístico que plantea el Partido Popular", y al respecto se ha preguntado si "lo siguiente" será plantear "cerrar para los turistas" la Corredera en Córdoba o "el Mirador de San Nicolás de Granada", o que haya que "pagar" por las playas andaluzas. "Creemos que la movilización ciudadana va a ser fundamental para que el Partido Popular eche para atrás esta barbaridad", ha sostenido el representante de Adelante, quien ha considerado que, de lo contrario, "nos quedaremos sin ninguno de los símbolos de Andalucía y el resto de ciudades" de la comunidad "estarán amenazadas por esta privatización" de los gobiernos del PP. REIVINDICACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA Además, Néstor Salvador ha apuntado que si el gobierno local del PP en Sevilla "justifica" su propuesta para "privatizar" la Plaza de España "diciendo que hace falta dinero, que necesita ingresos", el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento una proposición de ley para implantar una "tasa turística" en la comunidad que plantea así "una recaudación" a costa de "los turistas que vengan a Andalucía". El representante de Adelante ha explicado que aún no han recibido "contestación" del Gobierno andaluz del PP-A en relación a dicha iniciativa, y este lunes "acaba el plazo para que el Consejo de Gobierno haga un informe" sobre su posicionamiento al respecto, según ha abundado. Al hilo, el dirigente de Adelante se ha preguntado por qué el Gobierno del PP-A "no da respuesta" a esa propuesta de su formación que serviría para que "se recaudara dinero de los turistas que vengan para que sirva para las ciudades, para mejorar los problemas que está generando el turismo masivo en Andalucía". Sería "un primer paso para generar ingresos y que se revierta la situación que está sufriendo Andalucía", entre otros lugares, "con el tema del turismo masivo", según ha incidido Néstor Salvador, que ha llamado a que el Gobierno andaluz del PP-A dé "una solución" y permita "debatir en el Parlamento de Andalucía" dicha proposición de ley sobre la tasa turística e "ir revertiendo el modelo fallido de turismo que estamos sufriendo". "Está a tiempo la Junta de Andalucía" y su presidente, Juanma Moreno, "de ir planteando soluciones y no privatizaciones, que es lo que está planteando" el PP-A, ha manifestado el responsable de Organización de Adelante Andalucía, que ha concluido pidiendo a los 'populares' que escuche "a la opinión pública que está planteando que es una barbaridad la privatización de la Plaza de España, y que la tasa turística sería un buen medio para ir avanzando en tener ingresos".