Ábalos defendió la contratación de Koldo en Transportes subrayando su labor de escolta y los reconocimientos policiales

José Luis Ábalos defendió en el Congreso la contratación de Koldo García como su asesor en el Ministerio de Transportes destacando el trabajo que había desarrollado como escolta en el País Vasco y Navarra y los reconocimientos policiales que obtuvo. "Con el tiempo no se sentirá orgullosa de esta intervención", replicó a la diputada de Vox que le interrogó. Ahora Koldo García Izaguirre está investigado por la Justicia por su presunta participación en una supuesta trama de comisiones por contratos de material anticovid durante la pandemia, cuando era asesor en el Ministerio, mientras que el exministro José Luis Ábalos está siendo presionado por la dirección del PSOE para que deje el escaño de diputado, el último cargo público que le queda. El 26 de febrero de 2020, antes incluso de declararse la pandemia del coonavirus, la diputada de Vox Patricia Rueda aprovechó la sesión de control en el Congreso para preguntar a Ábalos por los motivos para contratar en el Ministerio tanto a Koldo García Izaguirre como a su esposa. CHÓFER Y ELOGIADO POR SÁNCHEZ Rueda sacó a colación algunos de los trabajos que Koldo García hizo para Ábalos --"Fue chófer y guardaespaldas"-- y recordó aquellas palabras que le dedicó Pedro Sánchez --"Lo describió como guerrillero de grandes dimensiones". También mencionó la presencia de Koldo García "dando órdenes" en el aeropuerto de Madrid-Brajas cuando la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez hizo escala pese a tener prohibido pisar suelo español. "Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa", replicó el entonces ministro Ábalos, según figura en el Diario de Sesiones del Congreso, recogido por Europa Press. El político socialista tachó la pregunta de ejemplo de "miseria moral", dijo que Koldo García era "uno de los muchos asistentes" que tenía en el Ministerio y que su pareja "no ocupa ningún puesto de funcionario". "Esta es otra mas de las falsedades que ustedes inventan", apostilló. SALVÓ LA VIDA A DOS POLICÍAS Y destacó que Koldo García "ha estado mas de veinte años prestando servicios de escolta en el País Vasco" y "salvó la vida a dos policías", lo que le mereció "una medalla de la Policía Foral de Navarra, un reconocimiento de la Guardia Civil por participar justamente en la lucha por la paz en Euskadi y el reconocimiento de la Ertzaintza y de la Policía de Pamplona". "Por algo será --zanjó--. Pero para ustedes tan patriotas, eso, como no es de ustedes, no vale para nada. Es lamentable. Lo siento por usted, señora Rueda".