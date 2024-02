Unas 4.500 personas se manifiestan en Barcelona por el fin del "genocidio" en Palestina

Barcelona, 25 feb (EFE).- Unas 4.500 personas, según estimaciones de la Guardia Urbana, han participado este domingo en una manifestación en el centro de Barcelona convocada con el lema "Aturem el genocidi a Palestina" (Paremos el genocidio en Palestina).

La manifestación, que ha recorrido el Paseo de Gràcia de Barcelona, ha servido también para pedir a los gobiernos europeos que dejen de vender armas a Israel, según han explicado portavoces de la comunidad palestina y de entidades catalanas propalestinas.

Los manifestantes, muchos de los cuales llevaban banderas palestinas o el tradicional pañuelo palestino, han exhibido durante la marcha pancartas con lemas como "Prou comerç d'armes amb Israel" (Basta de comercio de armas con Israel) o bien "War criminals. Not welcome" (Criminales de guerra, no bienvenidos).

Para denunciar lo que consideran un genocidio de Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania, se han exhibido diversos bultos metidos en bolsas blancas manchadas de pintura roja, con el fin de recrear los cadáveres de niños que se acumulan en el territorio palestino como consecuencia de los ataques de Israel.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, presidenta del grupo de Barcelona en Comú, ha participado en esta movilización, convocada también en muchas otras ciudades españolas.

En declaraciones a los periodistas, Colau ha llamado a "no normalizar el genocidio en la franja de Gaza" y ha pedido un "embargo total" de armas a Israel y "suspender todas las relaciones" con este Estado.

También ha considerado una "vergüenza y una grandísima hipocresía" que el MWC vetara a Rusia por la invasión de Ucrania y en cambio permita la presencia de Israel en este certamen tecnológico, y ha explicado que no acudirá mañana a la inauguración del citado congreso de tecnología móvil, el mayor del mundo, en protesta por esta diferencia de criterio.

Desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en la franja de Gaza, han muerto en ese enclave más de 29.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás. EFE

