Un aspirante a liderar el PSOE de Melilla pide amparo a Ferraz por graves irregularidades

Melilla, 25 feb (EFE).- El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Melilla, Manuel Vázquez Neira, pedirá este lunes amparo a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE por considerar que hay “graves irregularidades” en el congreso extraordinario, ya que la otra precandidata y secretaria de Organización, Sabrina Moh, está coordinando el proceso electoral.

En una nota de prensa, el equipo de Vázquez Neira ha anunciado que pedirá a Ferraz la anulación del Congreso, previsto para el 20 de abril, porque cree que así es imposible celebrar un procedimiento electoral justo y transparente y que pueda garantizar el valor y derecho constitucional a la igualdad, ya que “quien lo coordina es juez y parte”.

Desde la precandidatura de Vázquez Neira denuncian que la Comisión Regional de Ética y Garantías no ha emitido ningún reparo pese a que debe supervisar el procedimiento de elecciones internas y asegurar que los candidatos concurren en igualdad de condiciones, algo que, a su juicio, “claramente no sucede”.

De igual forma, defiende que la Sabrina Moh debería cesar en sus funciones como secretaria de Organización por coordinar este procedimiento electoral siendo al mismo tiempo precandidata, lo que califica como una “clara injerencia”.

Por otro lado, Vázquez Neira defiende que la convocatoria del Congreso no se ajusta a la normativa vigente porque, según apunta, tras la dimisión de la secretaria regional, Gloria Rojas, debería haberse constituido una comisión gestora para poner en marcha.

Sin embargo, ha censurado que la actual secretaria general Gloria Rojas no ha dimitido y sigue ocupando el puesto sin haber terminado su mandato, habiendo anunciando que dimitirá en el futuro, por lo que “hasta que esto no se produzca no debería haber ningún proceso de primarias” y “el actual proceso electoral es nulo de pleno derecho”, ha sostenido.

Todo ello ha llevado a Vázquez Neira a solicitar amparo del partido federal para que se puedan celebrar unas elecciones “cuyos principios legales y democráticos no se puedan poner en duda y, por tanto, nadie pueda poner en cuestión la legitimidad del próximo secretario o secretaria general de los socialistas melillenses”.

En declaraciones a EFE, Vázquez Neira ha dicho representar “el voto del cambio” frente a “la continuidad” que, a su juicio, representa la otra aspirante, delegada del Gobierno desde hace seis años y secretaria de Organización del PSOE de Melilla desde hace siete, Sabrina Moh.

A su juicio, el PSOE de Melilla “necesita una renovación” por su situación “grave”, en la que “tampoco ayuda la situación a nivel nacional”, con una pérdida de “muchísimos votos” en las últimas elecciones municipales tras haber estado en el Gobierno; así como por el “malestar” interno en el PSOE, que le ha llevado a perder militantes.

Por ello, ha dado un paso encabezando una “triple candidatura” que busca unificar esfuerzos de otros afiliados que, como él, tampoco veían con buenos ojos la forma en que se ha estado llevando el partido en los últimos años y la gestión realizada, “dejando un poco de lado” la cercanía a la gente y a los barrios. EFE

