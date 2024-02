Sumar y Podemos volverán a reeditar su pugna en las elecciones vascas, segundos comicios donde volverán a medirse

Sumar y Podemos volverán a llevar su pugna en el espacio de la izquierda alternativa estatal a las elecciones vascas, donde ambos volverán a medirse en el plano electoral y aspiran a obtener representación tras la debacle que experimentaron en los comicios gallegos. Como ocurrió el pasado 18F este sector de la izquierda irá fragmentado a esta cita electoral, tras fracasar la negociación para explorar una candidatura de unidad, ya de por sí complicada por los recelos entre ambas organizaciones sobre todo tras la ruptura de la coalición a nivel nacional y la salida de Podemos al Grupo Mixto en el Congreso. Así, los últimos movimientos como la recogida de firmas para una lista electoral conjunta y el ofrecimiento de la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, de mostrarse dispuesta a dar un paso a un lado y no ser aspirante a lehendakari no fructificaron y esa opción quedó sepultada. Y es que hace días desde tanto en las filas de Sumar, que irá en coalición con IU y Verdes Equo, como del partido morado ya estaba asumida que habría competencia electoral, con cruce de reproches ante la imposibilidad de acuerdo. SUMAR: EL PROYECTO ES ATRACTIVO Y HAY IMPLANTACIÓN TERRITORIAL Pese a que en ambas formaciones admiten que estas elecciones llegan en un momento difícil, donde ya hay sondeos que arrojan un descenso de escaños con respecto a los seis que dispone actualmente Elkarrekin Podemos (la mitad de los que tuvo en 2020), sí subrayan que el contexto vasco es diferente al de Galicia y tienen mejores posibilidades de obtener escaño. En el caso de Sumar inciden en que su marca continúa siendo atractiva para el electorado progresista con un proyecto de futuro y que en unos comicios con renovación de cabezas de listas cuentan con un perfil, el de su candidata Alba García, que conecta con el movimiento feminista y los jóvenes. Además, recalcan que uno de los principales hándicap que sufrieron en Galicia, el arraigo autonómico, no se da en Euskadi donde su espacio político tiene una amplia trayectoria de implantación territorial e institucional. PODEMOS DEFIENDE SU MARCA CONSOLIDADA Y UNA CANDIDATA CONOCIDA En la formación morada, que lleva sufriendo un desplome electoral desde 2019, apuntan también a argumentos similares al enfatizar que Elkarrekin Podemos es una marca consolidada entre la ciudadanía vasca, bajo el liderazgo de Podemos. A su vez, reivindican que su candidata, en ese contexto de cambio entre los aspirantes a lehendakari, tiene una buena valoración y amplio conocimiento entre los votantes. De esta forma, hay sectores en Podemos que se muestran confiados en superar a Sumar en estos comicios. Precisamente la líder de Podemos, Ione Belarra, ya ha entrado en la precampaña con un acto este viernes para arropar a Gorrotxategi e incidir en sus propuestas en materia de vivienda, una de las banderas que quiere ondear la formación para este ciclo electoral. Además, ha enfatizado que la aspiración de Podemos es ser clave para conformar un gobierno de izquierdas en Euskadi, cuando PSOE ya ha gobernado con el PNV e incluso Bildu ha abierto la puerta a gobernar con los jeltzale. Mientras, la candidata de Sumar ha destacado también que representan una opción nítidamente de izquierdas con críticas al PSOE por ser socio de las políticas conservadoras del PNV en Euskadi. Así, las dos formaciones empiezan a marcar diferencias respecto a los socialistas en los primeros compases de precampaña. SUMAR TAMBIÉN TIENE QUE PREPARAR SU CANDIDATURA A LAS EUROPEAS Además, la convocatoria de estos comicios llegan en el caso de Sumar en vísperas de su primer proceso asambleario y también con el reto de articular una candidatura para las elecciones europeas, que aún no está concretada aunque ya ha habido contactos con sus aliados para negociar en las próximas semanas. En este sentido, las perspectivas es conseguir un acuerdo con IU, los 'comunes', Más Madrid y Compromís. Recientemente en la formación valenciana destacaron que aún no hay nada decidido y que estudiarán la opción de concurrir que mejor les convenga, aunque la prioridad es coaligarse con Sumar. Eso sí, desde distintos sectores de Sumar remarcan que hay que acelerar la preparación de la candidatura a las europeas. Por su parte, este elemento está claro en Podemos desde finales del año pasado, dado que es la gran apuesta de los morados para rearmarse y ya cuentan, a diferencia de Sumar, con candidata definida, la exministra Irene Montero. De hecho, el partido morado ya ha desplegado varios actos en clave de precampaña para esta cita electoral.