Subijana (TSJPV) cree que el debate "partidista y excesivamente polarizado" daña el valor institucional de la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha advertido de que el debate "excesivamente polarizado y muy partidista", que a su juicio se da en el Estado, daña el valor institucional de la Justicia. En una entrevista al Diario Vasco, recogida por Europa Press, Subijana asegura además que la Ley de Normalización del Uso del Euskera y el decreto de 2010 sobre su desarrollo en la Administración de Justicia se aplican en Euskadi "con normalidad". "Nadie los ha cuestionado o ha considerado que no son compatibles con el marco constitucional", añade. Tras considerar que la crispación política está "dañando el valor institucional de la Justicia", advierte de que se da un debate "excesivamente polarizado y muy partidista, lo que devalúa el sentido de lo institucional y la confianza que los ciudadanos tienen en los valores de la independencia y la imparcialidad judicial". Por otro lado, defiende que el marco constitucional "permite el ejercicio legal de una ley de amnistía en abstracto", pero matiza que otra cosa es "el contenido exacto de la ley". Cuestionado respecto a una posible existencia de 'lawfare' en España, lamenta que se utiliza "una terminología de responsabilidad política en un espacio que únicamente tiene que regirse por responsabilidades jurídicas". "Si un juez o un magistrado en el ejercicio de su función lleva a cabo una conducta que fricciona con el ámbito de responsabilidad institucional o legal, es un asunto marcado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que corresponde resolver a los órganos judiciales que ahí se determinan. El debate del 'lawfare' es político y no corresponde al ámbito de responsabilidad de jueces y magistrados", añade. Por otro lado, asegura que las comisiones de investigación parlamentarias son un sistema de control político del Gobierno y los jueces y magistrados "no están sujetos a ningún tipo de responsabilidad política y su ubicación en un ámbito parlamentario es un desajuste constitucional". CGPJ Respecto a la renovación del CGJP afirma llevar cinco años confiando en esa renovación. "Confiaba que fuera posible por cauces naturales parlamentarios y no ha sido así. Vamos a ver si a través de este recurso extraordinario, un espacio de encuentro y comunicación en la Unión Europea, que es un reconocimiento tácito del fracaso de la vía parlamentaria nacional, puede resolverse", sostiene. Por todo ello, considera que el mejor modelo es "el mixto, con vocales de origen judicial elegidos por jueces y magistrados, y por vocales no judiciales por designado por el Parlamento". Además, incide en que "el talón de Aquiles" que tiene la Justicia en Euskadi y en España es el "número escaso de juezas y de jueces, algo que va a peor teniendo en cuenta la próxima jubilación de la generación del 'baby boom'". "Y también hay dificultades de apoyo técnico y organizativo", detalla. Por último, y en referencia al incremento de los delitos sexuales, manifiesta que hay que seguir trabajando en el ámbito educativo y en los valores de respeto a la libertad y a la igualdad en la sociedad.