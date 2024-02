PSOE afea a PP que hable de desigualdades cuando "aplaude" que el agua vaya a otras CCAA en vez de defenderla para C-LM

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado hoy que el PP regional hable de desigualdades "cuando aplaude que se vaya el agua a otras comunidades autónomas, en vez de defenderla para su propia región". En el Consejo Territorial regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, celebrado en Alcázar de San Juan en el que ha participado, ha reiterado que "quien ha aplaudido los peores recortes que el PP aplicó a la región cuando gobernaron, y puso a Cospedal como presidenta de honor de su partido, por tanto, como modelo a seguir, hable ahora de desigualdades", "cuanto menos es reírse de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y engañarnos a cara descubierta", ha añadido. Abengózar ha lamentado que estemos viendo cómo "el peor PP de este país, que es el de Castilla- La Mancha, engaña continuamente a la ciudadanía", porque no pueden decir que el PSOE ataca a las instituciones, "quienes están gobernando ayuntamientos, diputaciones y hasta comunidades autónomas con unos socios que no creen en las instituciones", ha aseverado. Y ha afirmado que es "de tener poca memoria" que acusen de enfrentar a los españoles "quienes están jaleando constantemente a la sociedad española y a la castellanomanchega, y aprovechando cada desgracia que se conoce para hacer con ello política". Ha llamado a Núñez, "a volver al sentido común, si es que lo la ha tenido alguna vez. Y que sea capaz de poner de verdad los intereses de Castilla-La Mancha ante todo y ante todos, y, sobre todo, ante su partido". Por su parte, el secretario General de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar, ha tenido palabras de apoyo a los agricultores y agricultores de la región, porque "no es normal que en mitad de unas reivindicaciones que son justas, que se están planteando en el seno de la Unión Europea, tengamos a PP y a Vox, tratando de enfrentar a la ciudadanía con el único objetivo de arañar un puñado de votos". Los agricultores, ha manifestado, "necesitan ayudas pero, sobre todo, necesitan cobrar por su trabajo", y frente a un PP "que no trabaja por Castilla-La Mancha", el Gobierno de Page "se ha marcado un auténtico triple", ha añadido, poniendo el acento en las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo y la mejora de sus explotaciones, en el anticipo y el pago de la PAC, y en la nueva línea de créditos, por valor de 120 millones de euros con bajos tipos de interés. Asimismo, en nombre de Juventudes Socialistas ha trasladado todo el respaldo a la familia de la última víctima de violencia de género de la región, y haciendo alusión a que no se dé "ni un paso atrás ante este tipo de desgracias", ha pedido al PP regional que "deje de ser, de una vez por todas cómplice de que en las instituciones estén gobernando negacionistas de la violencia de género". Por último, el secretario General del PSOE de Alcázar de San Juan y diputado nacional, Gonzalo Redondo, ha llamado la atención acerca de que "por debajo del ruido, de la crispación y del insulto", hay políticas en España y en Castilla-La Mancha para el desarrollo de la vida de los jóvenes. Así, ha destacado que en breve se pondrá en marcha un bono, a través del ICO para posibilitar mediante avales que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, y ha aplaudido los últimos decretos aprobados en beneficio de los vecinos y las vecinas de la región y de la provincia, "los que PP y Vox ponen en marcha en sus territorios, pero a los que dijeron no en el Parlamento nacional", ha concluido.