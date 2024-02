Pradales defiende un modelo de cuidados desde la colaboración con la iniciativa social con trabajo dignamente remunerado

El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que Euskadi "avanza hacia un modelo de cuidados propio" desde la colaboración con "la iniciativa social" y en el que el trabajo sea "reconocido y dignamente remunerado". Así, ha defendido "un modelo público y comunitario, desde la gobernanza colaborativa, en el que no sobra nadie y en el que no todo es público y solo público" y ha reivindicado que el tercer sector "es fundamental en los cuidados de las personas mayores de este país". Pradales ha realizado estas afirmaciones en el acto de presentación de la candidatura con la que el PNV concurrirá por Guipúzcoa a las elecciones del próximo 21 de abril, celebrado en el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián, en el que también han tomado la palabra el presidente del Gipuzko Buru Batzar, Joseba Egibar, y la cabeza de lista jeltzale por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, y candidatos como Markel Olano, Olatz Peon o Maria Eugenia Arrizabalaga, entre otros. En su intervención, el aspirante jeltzale a Lehendakari ha sostenido que Guipúzcoa se encuentra "a la vanguardia de Euskadi en ámbitos como el empresarial, el científico o el modelo de cuidados sociosanitarios" y ha resaltado que "economía, inversión, empleo, ciencia, tecnología, son ingredientes para una Euskadi que genera bienestar y cohesión social". "Guipúzcoa es el Territorio vasco con menor tasa de desempleo, del 5,4%, y con la mayor inversión en I+D+i. Y el resultado es que cuenta hoy con el mayor índice de cohesión y equilibrio social de Euskadi. Es el modelo de prosperidad inclusiva. Modelo PNV", ha afirmado. A su juicio, "al igual que las instituciones públicas, la iniciativa privada es fundamental en la construcción de Euskadi" porque "sin su aportación sería imposible mantener el nivel de bienestar y la calidad de vida que tenemos en la actualidad". Por ello, ha lamentado que "algunos tratan de demonizar, de atacar de manera injusta" la actividad privada y se ha preguntado "¿cómo va a ser enemigo aquel que arriesga, emprende y hace empresa? ¿Acaso crear actividad económica no es crear empleo? ¿Es la cultura del esfuerzo y del trabajo lo que debemos castigar?". "Me rebelo contra esa visión. Euskadi necesita de todas y de todos. Nuestro modelo es la colaboración entre instituciones públicas fuertes y una iniciativa privada comprometida", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que "hay quienes defienden que todo debe ser público o que lo público debe tutelar lo privado, o que lo público anule la iniciativa social". "Modelos y discursos peligrosos, antesala de la imposición", ha advertido. Asimismo, Pradales ha afirmado que "hoy nos enfrentamos a nuevos retos desde el punto de vista de la cohesión social e intergeneracional" como son "los cuidados de nuestras personas mayores" y ha recordado que esta misma semana los ayuntamientos de las capitales vascas, las diputaciones forales y el Gobierno Vasco han firmado el Pacto Vasco por los cuidados. Tras resaltar que se trata de "un pacto trabajado en las mesas de diálogo social y diálogo civil de Euskadi, y un nuevo ejemplo de colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa social", ha destacado que "los cuidados son un bien común". Por ello, ha apostado por "favorecer la dignidad y la autonomía de las personas mayores" ya que los cuidados "son un derecho y una responsabilidad colectiva". "Debemos participar y corresponsabilizarnos hombres y mujeres, promoviendo la calidad del empleo en el sector porque el trabajo de cuidados ha de ser reconocido y dignamente remunerado", ha asegurado el candidato, quien ha recordado que en Guipúzcoa el 82% de las plazas públicas en las residencias las gestionan entidades del tercer sector. "¿Acaso sobra el tercer sector en los cuidados? ¡Si alguien lo piensa así que lo diga alto y claro, y contrastemos modelos. Sin medias tintas. Nosotros en el PNV lo tenemos claro, el tercer sector, la iniciativa social, es fundamental en los cuidados de las personas mayores de este país", ha subrayado. El candidato del PNV ha puesto en valor el modelo económico y empresarial de Guipúzcoa y se ha fijado el reto de "seguir mejorando las perspectivas de los jóvenes en Euskadi". "Personas muy preparadas, que miran al mercado laboral con la esperanza de poder despegar, comenzar su proyecto de vida. Debemos ayudarles porque merecen su oportunidad. Y merecen tener unas buenas condiciones laborales desde el primer día. Un buen sueldo, carrera profesional, formación continua, condiciones para conciliar, proyectos para crecer y emanciparse", ha asegurado. Además, ha subrayado la importante apuesta que han hecho Guipúzcoa y Donostia por la ciencia, con "centros de primer nivel, como el Donostia International Physics Center, punta de lanza de la ciencia vasca, o NanoGune, Biomagune y el Centro de Física de Materiales", entre otros. "Guipúzcoa marca el ritmo y la visión para que Euskadi sea un territorio atractivo para la investigación, la innovación y el talento. Y lo estamos consiguiendo. Hoy ya nos encontramos en el grupo de 'Innovadores fuertes' europeos, pero no nos conformamos. Debemos seguir reforzando nuestra apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación, porque apostar por ello es avanzar en prosperidad y en bienestar", ha recalcado. Para concluir, Imanol Pradales ha asumido de reto de seguir avanzando en el uso del euskera y su normalización como hasta ahora, buscando siempre el más amplio consenso posible porque "las buenas sociedades hace tiempo que apostaron por el plurilingüismo". "VALORES COMUNITARIOS" Por su parte, Joseba Egibar ha defendido los "valores comunitarios" frente al auge del "populismo" y ha remarcado la base del PNV como un "proyecto abertzale para cuidar y defender a este pueblo y que todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos". Asimismo, ha considerado que, ante el "encaje de la realidad vasca" en el Estado, Euskadi "no necesita encajes, necesita respeto" y para ello ve "imprescindible" que las realidades nacionales vasca, catalana y gallega "sean aceptadas" y tengan "espacios de decisión". Por otro lado, ha criticado la estrategia "maliciosa" de EH Bildu sobre el mantenimiento de los servicios públicos y Osakidetza, a los que ha acusado de intentar "destruir" lo que el PNV ha ido "construyendo". Finalmente, Bakartxo Tejeria ha asegurado que "la defensa de todos los derechos está en el ADN" del PNV, formación a la que "guía la justicia social y no dejar a nadie atrás". Así, ha remarcado que, mientras "otros se reinventan", el partido jeltzale "no tiene que esconder su trayectoria". La cabeza de lista por Guipúzcoa ha destacado que, gracias al autogobierno, el PNV ha "construido y dado pasos para ser dueños de nuestro futuro". Además, ha censurado que los que "se han posicionado en contra" ahora se reivindican como "la alternativa, disfrazados de PNV". "¿Es eso fiable?", ha cuestionado.