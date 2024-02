Page rechaza que la amnistía traiga "un cambio de ciclo en el independentismo" y avisa: "O reacción, o referéndum"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que introducir la amnistía en la ecuación del conflicto catalán "es un problema", afirmando que "no es cierto que la amnistía traiga un cambio de ciclo en el independentismo por arrepentimiento". En esta línea, ha asegurado que si no hay reacción, "el siguiente paso después de la amnistía será el referéndum de autodeterminación". En una entrevista con el diario La Razón recogida por Europa Press, ha dicho como prueba de que no hay arrepentimiento que se vuelve a tramitar en el Parlamento catalán "una iniciativa que sigue hablando de la independencia, a pesar de que esto trajo como consecuencia una lógica respuesta judicial y policial, y una fuerte reacción del Estado de derecho". "Esa iniciativa del Parlamento catalán viene a confirmar que la amnistía es una invitación a volver a intentarlo, pero con el Estado más débil. No es cierto que la amnistía traiga un cambio de ciclo en el independentismo por arrepentimiento de los responsables del 'procés', y sobre las intenciones de los líderes independentistas no podemos permitirnos ser ingenuos por el coste que tiene para nuestro Estado de derecho", ha abundado. Es por ello que ha llamado a esa reacción. "Y un partido como el PSOE tiene una responsabilidad histórica porque nos debemos a lo que siempre hemos representado como elemento básico de la vertebración de España".